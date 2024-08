Diese Pixar-Welt war offenbar für Kingdom Hearts 3 geplant, doch die Idee wurde wohl verworfen

Kingdom Hearts hat SpielerInnen im Laufe der Jahre auf Reisen in zahlreiche Disney-Welten geschickt. Kingdom Hearts 3 erweiterte das Sortiment 2019 dann noch um Pixar-Welten, wie jenen aus Toy Story und der Monster AG.

Wie ein durchgesickertes Dokument nun aufzeigt, hätte sich aber noch eine weitere beliebte Pixar-Marke in das Abenteuer schleichen können. Offenbar wurde die Idee aber verworfen

Die Rede ist vom Pixar-Film Cars aus dem Jahr 2006. Kürzlich gelang es einer Gruppe von Dataminern, auf die „Premium Showcase“-Dateien von Kingdom Hearts 3 zuzugreifen, die zeigen, wie die Zwischensequenzen des Spiels in verschiedenen Entwicklungsstadien aussahen.

Es gibt auch eine Liste von Welten, die entweder in Kingdom Hearts 3 vorkamen oder während der Entwicklung herausgeschnitten wurden, und wie der Twitter-User ligero_miguel anmerkt und GameRant berichtet, wird eine davon einfach als „カーズ(仮)“ aufgeführt – das lässt sich grob mit „Cars (vorläufig)“ übersetzen. Sicher keine Bestätigung, aber doch ein recht klarer Hinweis darauf, dass eine Cars-Welt zumindest geplant war.

Wenn Sora und seine Entourage in Kingdom Hearts 3 wirklich hätten Lightning McQueen besuchen sollen, ist die Idee in der Entwicklung wohl nicht weit vorangeschritten gewesen. Nutzer ligero_miguel gibt an, offenbar keine weiteren damit in Verbindung stehenden Ressourcen gefunden zu haben.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden – immerhin wird aktuell fleißig an Kingdom Hearts 4 gewerkelt. Die D23 Expo ließen Disney und Square Enix kürzlich ereignislos verstreichen. Vielleicht erwarten uns bei der Tokyo Game Show endlich Neuigkeiten?

Bildmaterial: Kingdom Hearts Integrum Masterpiece, Square Enix