Neues Sony-Patent heizt Spekulationen um neuen Handheld erneut an

Ein neu veröffentlichtes Patent von Sony könnte Gerüchte und Spekulationen über ein neues PlayStation-Handheld-Gerät in der Entwicklung stützen, wie GameRant berichtet. Im Gegensatz zu PlayStation Portal nennt Sony die PlayStation Vita, PlayStation Portable und PSP Go als Vorgänger für das neue Patent.

Im vergangenen Februar veröffentlichte der Tech-YouTuber und Insider Moore’s Law is Dead ein Video, in dem behauptet wurde, Sony arbeite an einem neuen Handheld-Gaming-Gerät. Das Video erklärte, dass AMD bereits von Sony für die Produktion des neuen Handheld-Systems bezahlt wurde, es sich jedoch angeblich in einem sehr frühen Produktionsstadium befindet.

Das Gerücht deutete auch darauf hin, dass der Handheld PS4-Spiele und über einen Patch PS5-Spiele abspielen könne. Obwohl es möglich ist, dass der neue Handheld nicht tatsächlich veröffentlicht wird, deutet ein neues Patent darauf hin, dass Sony die Pläne wohl wirklich verfolgt, die im Video dargelegt wurden.

Mobiles Spielen auf Heimkonsolen-Niveau

Das neue Patent von Sony zielt darauf ab, den Übergang vom Spielen eines Spiels auf einem mobilen Spielgerät zum Spielen auf einer Konsole zu vereinfachen – Cloud-Gaming fungiert dabei als Schlüsselelement. Cloud-Gaming wird derzeit von PlayStation Portal nicht unterstützt.

Das Patent weist ausdrücklich darauf hin, dass die früheren Gaming-Handhelds von Sony, wie etwa die PSP, eine Möglichkeit für traditionelles Gaming boten, das den SpielerInnen Spaß macht. Aufgrund der geringeren grafischen Wiedergabetreue und der weniger dynamischen Steuerung sei das Handheld-Spielerlebnis jedoch nicht ganz mit dem Spielen auf einer Heimkonsole zu vergleichen.

Um dieses Problem anzugehen, zeigt das Patent offenbar einen neuen Handheld von Sony, der Cloud-Gaming-Funktionen mit verbesserten Eingaben und Reaktionszeiten nutzen kann. Das Patent scheint nicht mit der PlayStation Remote Play-App in Zusammenhang zu stehen, da diese ebenfalls kein Cloud-Gaming unterstützt.

Darüber hinaus sind der Handheld und seine internen Prozesse in der Lage, während des Spiels eine „Echtzeit-Dynamik-Korrektur“ durchzuführen und Filmmaterial auf „Zuschauergeräte“ zu streamen. Ein Server und seine Bandbreite sind für die Streaming- und Übertragungsvorgänge verantwortlich.

via GameRant, Bildmaterial: Sony PlayStation