Das nächste Lara-Abenteuer heißt Tomb Raider: The Crypt of Chronos und ist kein Videospiel

Wie das nächste Videospiel zu Tomb Raider heißt, das wissen wir noch nicht. Nur, dass es in Arbeit ist. Aber das bedeutet nicht, dass Lara Croft nicht bald auf neue Abenteuer geht. Allerdings anders, als ihr denkt. Tomb Raider: The Crypt of Chronos wird ein Brettspiel, entwickelt von Iconiq Studios.

Tomb Raider: The Crypt of Chronos spielt ihr zusammen mit Freunden, es kann aber auch alleine gespielt werden. Es geht nach Kairos, wo euch die Suche nach einem mysteriösen Artefakt fesselt. Fallen müssen überwunden und Rätsel gelöst werden.

Iconiq Studios hat durchaus Erfahrung mit derartigen Adaptionen: Man erarbeitete bereits Brettspiele zu Saw und Evil Dead 2. Die Kampagne zu Tomb Raider: The Crypt of Chronos soll im Mai 2025 an den Start gehen.

Zuletzt war es keineswegs ruhig um Tomb Raider, auch wenn Fans weiterhin auf ein Videospiel warten. Die ersten Originalspiele wurden in einer Trilogie neu aufgelegt, es gab eine Anime-Serie und eine Live-Action-Serie ist in Arbeit.

Darüber hinaus gab es ein Crossover mit Magic the Gathering. Lara Croft ist eine der bekanntesten Figuren der Videospielwelt und die Ankündigung eines neuen Videospiels wohl nur eine Frage der Zeit. Auf der Kickstarter-Seite könnt ihr euch eine Erinnerung für die Kampagne zu The Crypt of Chronos einrichten.

via The Gamer, Bildmaterial: Tomb Raider: The Crypt of Chronos, Iconiq Studios