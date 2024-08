Half-Life 3: Synchronsprecherin könnte Hinweis auf heiß ersehnte Fortsetzung geliefert haben

Gerüchte um ein Half-Life 3 sind so alt, wie der beliebte zweite Ableger der Serie. Immer wieder hoffen Fans auf eine Renaissance der Kultserie, wie wir wissen: vergebens. Nun ist die Gerüchteküche von Neuem entfacht und den Anlass gab der unscheinbare Lebenslauf einer Synchronsprecherin.

Natasha Chandel aktualisierte ihre Webseite mit einem interessanten Eintrag in der Sparte „Voice-Over“. Demnach spreche sie eine Rolle in „Project White Sands (video game)“ von Valve – ganz offensichtlich ein Arbeitstitel. Aus diesem meinen jetzt aber diverse Half-Life-Fans klare Hinweise zu ziehen.

Wie die Mitglieder des Subreddits Gaming Leaks and Rumours anmerkten und Eurogamer berichtet, könnte sich „White Sands“ auf Half-Life 3 beziehen, weil „White Sands ein Park in New Mexico ist … dem Staat, in dem Black Mesa liegt (lag).“

„Das sind die Art von Leaks, die immer Spaß machen, eine legitime Quelle aus erster Hand, die nicht durch irgendeinen Influencer gefiltert wird, der mit vage formulierten Posts Engagement erzielen will“, ergänzt ein User. „Ein Synchronsprecher, der wahrscheinlich noch nie von Steam gehört hat, erwähnt beiläufig, dass er an Half-Life 3 gearbeitet hat“, kommentiert ein anderer User amüsiert.

Ebenfalls auffällig: Chandels Website ist aktuell nicht mehr erreichbar, vielleicht um den Fauxpas zu korrigieren. Aber die Kollegen von Eurogamer waren fix und haben den Eintrag mit einem Screenshot festgehalten. Ist das eine Bestätigung für Half-Life 3? Sicher nicht. Aber Fans dürfen zumindest schon mal wieder enthusiastisch spekulieren.

Bildmaterial: Half-Life: Alyx, Valve