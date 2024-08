Es steht fest, wann uns Neuigkeiten zu Death Stranding 2: On the Beach erwarten

Im Mai gab Hideo Kojima bekannt, dass Death Stranding 2: On the Beach auf einem guten Weg sei. Man trete in eine „Anpassungsphase“ ein, die etwa ein Jahr andauern würde. Teil dieser Phase ist natürlich auch Marketing.

Das wird man als Nächstes bei der Tokyo Game Show 2024 betreiben. Gemeinsam mit Publisher Sony Interactive Entertainment kündigte man eine Special-Stage an. Sie wird am 29. September im Rahmen der Messe stattfinden.

Im Rahmen der Bühnenshow soll es Diskussionen und die neuesten Entwicklungs-Updates zum Spiel geben, das 2025 für PS5 erscheinen wird. Neben Hideo Kojima sind unter anderem Singer-Songwriter Daichi Miura sowie Nicolas Winding Refn mit dabei. Außerdem gehören Menjiro Tsuda, Nana Mizuki, Tomokazu Sugita und Shion Wakayama zur Gästeliste.

