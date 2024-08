The Callisto Protocol: Glen Schofield erhebt Vorwürfe gegen Publisher Krafton

Glen Schofield, der Director des im Jahre 2022 erschienen Survival-Horror-Titels und spirituellem Nachfolger der allseits bekannten und gefeierten Dead-Space-Reihe The Callisto Protocol, hat nun in einem Interview verlauten lassen, dass der Publisher Krafton wohl nicht ganz unschuldig an der Misere um den Titel und dem wohl damit einhergehenden finanziellem Flop ist.

Glen Schofield war bis Ende 2023 der Kopf des Entwicklers Striking Distance Studios. Im Januar 2022 habe man ihm gesagt, dass The Callisto Protocol Ende 2022 erscheinen soll. Und damit kurz vor dem Remake von Dead Space.

Inhalte mussten weichen, um Termine zu halten

Laut Glen Schofield fiel durch die erzwungene und zu frühe Veröffentlichung des Titels einiges an Inhalt der Schere zum Opfer und das merkte man dem Titel auch deutlich an. Speziell das Ende von The Calliso Protocol wirkte unfertig und unvollständig. Ganze vier Bosskämpfe und zwei Gegnertypen mussten am Ende weichen.

Ein weiterer großer Punkt war die Tatsache, dass EA die hauseigene Dead-Space-Reihe mit dem im Januar 2023 erschienen Remake des ersten Teils ebenfalls neu aufleben ließ. Konkurrenz aus der eigenen Genre-Reihe, könnte man also sagen.

Und ein weiterer möglicher Grund für den Publisher Krafton, The Callisto Protocol noch vor dem Launch des Dead Space Remakes zu veröffentlichen. In diesen Jahren grassierte weltweit außerdem das Coronavirus, was es vielen Entwicklerteams zusätzlich erschwerte, die Deadlines der Publisher zu halten.

Man lernt aus den Fehlern

Glen Schofield beteuerte in diesem Interview obendrein, dass er, hätte er erneut die Chance, alles Mögliche unternehmen würde, damit Krafton den Titel nicht vorzeitig veröffentlichen würde.

Schofield zählte beim Original Dead Space aus dem Jahre 2008 zu den ausführenden Produzenten und war daher die eigentlich beste Wahl, wenn es um die Neuinterpretation der Dead-Space-Reihe unter neuem Namen ging. The Callisto Protocol ist für PS5, Xbox Series und PCs via Steam erhältlich.

Der Launchtrailer

via The Gamer, Bildmaterial: The Calliso Protocol, Striking Distance Studios, Krafton