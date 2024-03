Persona 3 Reload: Erweiterungspass bringt Story-Erweiterung Episode Aigis -The Answer

Im Zuge einer neuen Ausgabe des „Xbox Partner Showcase“ haben Atlus und SEGA den Erweiterungspass für Persona 3 Reload angekündigt.

Der Erweiterungspass soll zum 12. März an den Start gehen und dann in drei Wellen bis September verfügbar werden. Die erste Welle liefert gleich zum Start Musik in Form der „Persona 5 Royal EX BGM“- und „Persona 4 Golden EX BGM“-Sets. Im Mai folgen mit der zweiten Welle dann Kostüme, inspiriert vom Velvet Room. Außerdem winkt eine weitere Fuhre an Remix-Tracks, die ihr optional bei Euren Abenteuern anstimmt.

Episode Aigis -The Answer-

Das Beste kommt zum Schluss: Mit Welle 3 im September erhält Persona 3 Reload seinen bereits gemunkelten „Answer“-DLC in Form von „Episode Aigis -The Answer-„. Die Erweiterung markiert das Storyfinale, das bisher Persona 3 FES vorbehalten war. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der titelgebenden Aigis, die sich im nicht enden wollenden 31. März wiederfinden.

„Persona 3 Reload wäre ohne Episode Aigis – The Answer- nicht vollständig“, sagt General Producer Kazuhisa Wada. „Der Epilog wird sicherlich sowohl diejenigen zufriedenstellen, die das ursprüngliche Persona 3 FES gespielt haben, als auch diejenigen, die gerade erst anfangen.“

Er fährt fort: „Der Persona 3 Reload: Expansion Pass wird am 12. März verfügbar sein. Episode Aigis – The Answer –, die dritte und letzte DLC-Welle, wird im September verfügbar sein. Wir hoffen, dass Ihnen die erste und zweite DLC-Welle gefällt, während Sie auf die Episode „Aigis – The Answer“ warten.“

Der konkrete Preispunkt für den Erweiterungspass ist nicht bekannt. Ebenso wenig, ob er auch zum 12. März gleich für PlayStation verfügbar wird. Davon ist aber auszugehen. Dazu wird es – Atlus-typisch – in den nächsten Tagen die Gewissheit geben.

Der Erweiterungspass im Ankündigungstrailer

