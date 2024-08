Children of Magia wird ein neues Game-Boy-Spiel, inspiriert von Zelda und der Mana-Serie

Einmal mehr buhlt ein Videospiel bei Kickstarter um eure Gunst. Und einmal mehr geht es dabei um ein gutes Stück Nostalgie. Children of Magia soll ein neues Action-RPG für den Game Boy Color werden, das inspiriert ist von Zelda und der Mana-Serie.

Spielerisch erwartet euch laut der Kickstarter-Seite eine Mischung aus Erkundung, Dungeon-Crawling, Rätseln und Echtzeitkampf. Ihr reist durch gespiegelte Welten und Verliese, um wichtige Gegenstände zu finden, mit denen die Geschichte schließlich vorangetrieben werden kann.

Ihr kennt es von Zelda-Spielen, dass sich ein bestimmtes Thema quer durch das Spiel zieht. Bei Ocarina of Time ist es das Erwachsenwerden, in Majora’s Mask die Trauer. In Children of Magia ist es die Einsamkeit. „Das heißt aber nicht, dass das Spiel eine deprimierende Plackerei wird“, so der Macher. Es sei eine subtile Sache im Hintergrund, ähnlich wie in Zelda.

Für 10 Euro sichert ihr euch das Spiel, das ihr dann zum Launch bei itch.io herunterladen könnt. Auf der Kickstarter-Seite zu Children of Magia erfahrt ihr mehr zur Story und den Charakteren und findet auch einen ausführlichen Kickstarter-Trailer, der euch etwa vier Minuten aus dem Spiel zeigt.

Sympatisch auch der Twitter-Auftrit von Starlab Games. Dort präsentiert man auch zwei Promo-Artworks, die im Stil von Werbe-Anzeigen in alten Videospielmagazinen gehalten sind. Seht eines davon nachfolgend:

Bildmaterial: Children of Magia, Starlab Games