Neue Pokémon-Realverfilmung soll bei Netflix in Serie gehen, behauptet ein Insider

Möglicherweise erwartet uns bald eine neue Pokémon-Serie. Das zumindest behauptet Insider Daniel „DanielRPK“ Richtman in einem neuen Beitrag auf seinem Patreon, aus dem Insider Gaming zitiert.

Richtman widmet sich zumeist Nachrichten aus dem Film- und TV-Medium. Erst kürzlich behauptete er übrigens, dass eine Kingdom-Hearts-Adaption in Arbeit sei. Demnach könnte es sich bei dem Kingdom-Hearts-Projekt um eine Mischung aus Live-Action- und CGI-Material handeln.

In eine ähnliche Kerbe soll offenbar auch die vermeintlich neue Pokémon-Serie schlagen: eine Live-Action-Serie von Netflix. Richtman behauptet, der Held der Serie würde nicht Ash Ketchum oder ein Pokémon sein. Stattdessen soll er Red heißen – der erste Trainer der Pokémon-Videospielserie.

Bei einer Live-Action-Adaption zu Pokémon denken wir natürlich gleich an Meisterdetektiv Pikachu. Der Streifen ging 2019 in den Kinos an den Start – erfolgreich. Eine Fortsetzung scheint anzustehen.

Erst vor wenigen Tagen hat The Pokémon Company hat eine neue Serie an den Start gebracht – und einmal mehr schlägt man einen ganz neuen Weg ein. In der Serie „Trainer Tour“ macht sich Pikachu in einem gelben Pikachu-Bus auf den Weg, um Mega-Fans zu porträtieren.

Bildmaterial: Pokémon: Trainer Tour, The Pokémon Company