Die Hinweise auf eine Fortsetzung zu Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu verdichten sich

2019 schaffte es Pikachu – als taffer und gesprächiger Detektiv – auf die große Leinwand. Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu begeisterte dabei zahlreiche Fans, immerhin war der Film überraschend gut.

Nur logisch also, dass eine Fortsetzung zumindest nicht unwahrscheinlich erschien. Tatsächlich schwirrten Gerüchte um eine Fortsetzung bereits 2019 umher, so richtig konkret wurde es aber nicht. Bis jetzt.

Regie und Drehbuch werden verhandelt

Wie Deadline berichtet, sei Jonathan Krisel (Portlandia) derzeit in Verhandlungen, die Regie beim Nachfolger zu übernehmen. Chris Galletta (The Kings of Summer) soll dabei das Drehbuch verfassen. Ryan Reynolds, der dem putzigen Meisterdetektiv im ersten Film seine Stimme lieh, hat sich bislang noch nicht offiziell geäußert. Laut Deadline habe er aber auch im Nachfolger „eine Rolle zu spielen“.

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu ist eine Adaption des 3DS-Spiels mit selbigem Titel. Der Film erzählt die Geschichte eines Pokémon-Trainers, der ein Pikachu – seines Zeichens ein waschechter Meisterdetektiv – bei der Aufdeckung einer großen Verschwörung unterstützt. Stolze 433 Millionen US-Dollar wusste die Neo-Noir-Komödie einzuspielen – und das bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar.

Da erscheint eine Fortsetzung – nach Hollywood-Maßstäben – doch sonnenklar. Offiziell ist aber noch nichts, es heißt also: Abwarten und Tee trinken.

Auch die Fortsetzung zum Videospiel ist übrigens immer noch ein Thema. Für Nintendo Switch angedacht, liegt die letzte Spur zum 2019 angekündigten Sequel nun aber auch schon einige Monate zurück.

