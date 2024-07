Überraschung: Reality-Serie „Trainer Tour“ zu Pokémon enthüllt – und sie startet schon bald

The Pokémon Company hat eine neue Serie angekündigt – und einmal mehr schlägt man einen ganz neuen Weg ein. In der Serie „Trainer Tour“ macht sich Pikachu in einem gelben Pikachu-Bus auf den Weg, um Mega-Fans zu porträtieren.

Die Serie wird ab dem 31. Juli – also schon morgen – weltweit auf Amazon Prime Video und dem Roku Channel zu sehen sein. Die erste Folge wird außerdem auf dem offiziellen Pokémon YouTube-Kanal veröffentlicht.

Die Content Creator Meghan Camarena aka Strawburry17 und Andrew Mahone aka Tricky Gym sind die Gastgeber der Show, die „aufstrebende Trainer“ trifft und begleitet. Acht Episoden sind angesetzt.

„Pokémon: Trainer Tour ist eine einzigartige Unterhaltungsserie für The Pokémon Company International, die Einzelpersonen aus der unglaublich vielfältigen Fangemeinde von Pokémon in den Mittelpunkt stell“, so Andy Gose von The Pokémon Company gegenüber Variety.

Trainer berichten in den einzelnen Folgen von ihren Erfahrungen, ihren Geschichten und ihrer Liebe zu Pokémon und speziell zum Pokémon-Sammelkartenspiel. „Wir hoffen, dass sich diese Leidenschaft auf unsere Zuschauer überträgt und sie einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, Teil der Pokémon-Community zu sein“, so Andy Gose weiter.

Pokémon, ansonsten bekannt für animierte Serien unterschiedlichster Art, begibt sich damit auf das Gebiet der Realität. „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Publikum zu involvieren, nach Dingen, mit denen sich unser Publikum identifizieren kann und mit denen wir Pokémon in die Welt hinauszutragen und mit unseren Fans in Kontakt zu treten können“, sagte Gose.

Bildmaterial: The Pokémon Company