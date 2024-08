Koei Tecmo arbeitet an mindestens einem Triple-A-Game und kommt gut durchs Quartal

Auch Koei Tecmo hat in diesen Tagen den aktuellen Geschäftsbericht vorgestellt. Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres, welches den Zeitraum April bis Juni 2024 abdeckt, konnte der japanische Entwickler und Publisher gute Ergebnisse erzielen.

Der Umsatz ging leicht um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück. Das Nettoeinkommen stieg jedoch um 29 Prozent. Die Pipeline an Games macht dabei Hoffnung auf noch mehr.

Neben Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, Dynasty Warriors Origins und Fairy Tail 2 arbeitet Koei Tecmo auch an einer Reihe unangekündigter Titel, darunter mindestens ein Triple-A-Spiel, wie aus dem Bericht hervorgeht. Darüber hinaus arbeitet auch Ruby Party an einem neuen Spiel für Koei Tecmo. Das Studio ist auf Otomes spezialisiert.

Für das zurückliegende Quartal lobt man den Abverkauf von Rise of the Ronin. Das Spiel ist am 22. März erschienen und Koei Tecmo zielte mittel- bis langfristig auf weltweit 5 Millionen verkaufte Einheiten ab. Im Mai verriet man bereits stolz, dass Rise of the Ronin die Nioh-Serie bereits überholt habe.

