Fairy Tail 2: Neue Einblicke zu Charakteren und einem exklusiven Kapitel im Videospiel

Mit Fairy Tail 2 wird die letzte Schlacht ihren spielerischen Abschluss finden. Koei Tecmo hat heute einige neue Details zu Protagonist Natsu und seinem Erzfeind Zeref enthüllt. Außerdem gibt es einen kleinen Teaser für die neue „The Key to the Unknown“-Story, in der ihr Ereignisse nach der letzten Schlacht der Hauptgeschichte erleben könnt.

Fairy Tail 2 ist eine direkte Fortsetzung zum 2020 veröffentlichten Fairy Tail. Fans übernehmen die Kontrolle über Natsu und andere Mitglieder der Gilde, darunter auch Lucy, Erza und Wende. Ihr reist durch die nahtlosen, weiten Länder des Königreichs Fiore und kämpft gemeinsam gegen Kaiser Zeref vom Alvarez-Imperium und die Spriggan 12.

Dabei können Fans nicht nur den Höhepunkt des letzten Kapitels des Alvarez- Empire-Arcs noch einmal erleben, sondern auch die Ereignisse nach der letzten Schlacht in der brandneuen Originalgeschichte „The Key to the Unknown“, die es so nur in der neuen Videospiel-Adaption findet.

Fairy Tail 2 und sein Videospielvorgänger basieren auf dem gleichnamigen Manga von Hiro Mashima, der weltweit viele Fans gefunden hat. In einer Welt, in der Magie und Drachen existieren, dreht sich die Geschichte um Dragonslayer Natsu und Lucy, die Mitglieder der Fairy-Tail-Gilde sind und zusammen mit ihren Freunden in diesem Fantasy-Abenteuer gegen eine Vielzahl von Feinden kämpfen.

Das Action-RPG wird von Gust entwickelt und befindet sich für PCs, Nintendo Switch sowie PS4 und PS5 in Entwicklung. Derzeit gibt es noch keinen konkreten Termin. Bei Amazon* könnt ihr die Handelsversion aber schon vorbestellen!

Bildmaterial: Fairy Tail 2, Koei Tecmo, Gust