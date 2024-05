Koei Tecmo: Mobile-Games liefen besser, Konsolenspiele schlechter, aber der Fokus bleibt

Koei Tecmo Holdings gab kürzlich seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt, das am 30. März 2024 endete. Wie von GameBiz Japan detailliert beschrieben, meldete Koei Tecmo den höchsten Umsatz seit der Fusion von Koei und Tecmo im Jahr 2009.

Dies war jedoch hauptsächlich dem Smartphone-Sektor zu verdanken. Die Verkäufe von Konsolen-/PC-Spielen gingen nämlich zurück. Dennoch scheint sich Koei Tecmo mehr auf die langfristige Rentabilität seiner Konsolentitel zu konzentrieren.

In seiner Finanzergebnispräsentation vom 30. April 2024 berichtet Koei Tecmo, dass das Unternehmen den höchsten Online- und Mobilumsatz aller Zeiten erzielt hat. In Japan schnitten Nobunaga’s Ambition: Hadou und Nobunaga’s Ambition: Shutsujin offenbar gut ab, wobei „Hadou“ seinen ersten Jahrestag feierte. „Shutsujin“ ist ein GPS-basierter Titel, der eng mit historischen Stätten in Japan verbunden ist. Letztes Jahr fanden im ganzen Land lokale Veranstaltungen statt, um den Titel als „Einstiegspunkt sowohl für das geistige Eigentum als auch für die Marke“ zu nutzen.

Andererseits entwickelten sich Konsolenspiele nicht so gut, wie das Unternehmen gehofft hatte, und neue Titel erreichten nicht ihre Verkaufsziele. Der Absatz von Konsolenspielen ging in allen Regionen aufgrund weniger neuer Titel zurück, dieser Rückgang war jedoch besonders in Nordamerika und Asien spürbar. Der Absatz in Asien ging um 39,2 % auf 13,8 Millionen Einheiten zurück, während der Absatz in Nordamerika um 23,5 % auf 2,18 Millionen Einheiten zurückging. Die Verkäufe in Japan gingen um 18,0 % auf 2,42 Millionen Einheiten und in Europa um 13,4 % auf 1,36 Millionen Einheiten zurück.

Rise of the Ronin kommt gut an

Bezüglich Rise of the Ronin, der neuen IP-Veröffentlichung von Koei Tecmo aus dem Jahr 2023, berichtet das Unternehmen jedoch, dass die Startverkäufe des Spiels die der beiden Nioh-Einträge übertrafen und von den SpielerInnen gut angenommen wurden. Rise of the Ronin ist offenbar Teil des mittel- bis langfristigen Plans von Koei Tecmo. Das Unternehmen gibt an, dass das erste Open-World-Spiel der AAA-Klasse sein Niveau in Bezug auf Entwicklung, Technologie und Management gehoben habe.

Was andere Konsolenveröffentlichungen betrifft, so wurden vom Multiplattform-Titel Fate/Samurai Remnant weltweit 410.000 Einheiten verkauft und Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition erreichte zum Start fünf Millionen gleichzeitige Spieler (einschließlich Xbox Game Pass-User).

In Bezug auf seine Pläne für das Geschäftsjahr 2024 konzentriert sich Koei Tecmo auf die Steigerung seiner monatlichen Einnahmen für mobile Titel, die im Jahr 2023 auf den Markt kamen. Bei Konsolenspielen hofft das Unternehmen auf weitere Verkäufe der in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlichten Titel sowie der neuen Spiele, die für eine Veröffentlichung in 2024 angedacht sind. Koei Tecmo wird das Romance of the Three Kingdoms 8 Remake im Jahr 2024 auf mehreren Plattformen veröffentlichen. „Mehrere neue Titel“ seien zudem in Entwicklung.

via Automaton Media, Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja