Für Konami läuft es derzeit blendend und die Aussichten sind dazu auch noch rosig

Auch Konami hat den Bericht für das zurückliegende, erste Quartal des neuen Geschäftsjahres veröffentlicht. In den Monaten April, Mai und Juni kann man auf rekordverdächtige Umsätze und Gewinne zurückblicken – und für den Rest des Jahres hat man bekanntlich noch einiges in petto.

Die Umsätze haben um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zugenommen und der Nettogewinn legte sogar um über 43 Prozent zu. Zugeschrieben werden die guten Leistungen vor allem dem Segment Digital Entertainment, zu dem in erster Linie klassische Videospiele gehören.

Erstaunlich, denn die bisherigen Veröffentlichungen waren Japan-exklusiv. Von ORE’N und The Perfect Island for Grinding (beides Bowser-Games) habt ihr vielleicht nicht einmal etwas gehört. Auch eFootball 2024 schreibt Konami eine gute Performance zu. Gelobt wird auch der Abverkauf des Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiels, insbesondere in Übersee.

Das neue Powerful Pro Baseball 2024-2025 feierte zuletzt grandiosen Charteinstieg, allerdings erst im Juli. In diesen Tagen erschien zudem das gut bewertete Shoot’em Up CYGNI weltweit. Auch für das inzwischen zweite Quartal könnte es also gut aussehen.

Mit großen Namen geht es dann durch die zweite Jahreshälfte des Geschäftsjahres: Silent Hill 2 Remake steht vor der Tür. Die auf unbestimmte Zeit verschobenen Suikoden I & II HD Remaster haben noch keinen Termin, könnten es aber bis Ende März 2025 durchaus schaffen. Gleiches gilt für Metal Gear Solid Delta. Außerdem in der Pipeline: Silent Hill: Townfall, Silent Hill f und Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Gute Aussichten für Konami!

via Automaton Media, Konami, Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team, Konami