Final Fantasy XVI für Xbox – Yoshida stellt „andere Plattformen“ nach dem PC in Aussicht

Für Naoki Yoshida hat sich die Reise nach Boston zur PAX East 2024 gelohnt. Nicht nur für den DLC „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI hatte er einen Auftritt, auch die Erweiterung „Dawntrail“ zu Final Fantasy XIV hat er präsentiert. Im Anschluss gab es dann noch Interviews, eines davon führte Yoshida mit Noisypixel.

Dabei hat Naoki Yoshida eine Xbox-Version von Final Fantasy XVI in Aussicht gestellt – wenigstens indirekt. Denn welche „anderen Plattformen“ neben PlayStation und PCs könnte er wohl meinen? Dabei hatte Noisypixel nicht einmal nach einer weiteren Portierung gefragt.

Die Kollegen wollten von Naoki Yoshida wissen, ob es dem Team schwerfalle, sich nach dem DLC von Spiel und Charakteren der Welt zu verabschieden. Es sei noch nicht vorbei, antwortete Yoshida. „Sobald die PC-Version veröffentlicht ist, denken wir darüber nach, hoffentlich auch auf anderen Plattformen zu spielen“, antwortet Naoki Yoshida. Solange das Projekt noch laufe, gäbe es keine Gefühle der Traurigkeit, es verlassen zu müssen.

Das klingt noch nicht, als sei die Xbox-Version – Pardon, die Version für „andere Plattformen“ – schon in Stein gemeißelt. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass sie medial behandelt wird.

Bereits eine bewegte Geschichte

Erst im Januar hatte Insider Shpesal Nick behauptet, eine seiner Quellen hätte verlauten lassen, dass die Pläne von Final Fantasy XVI für Xbox Series konkret würden. Die gleichen Quellen hätten zuletzt auch den Auftritt von Visions of Mana bei der Developer_Direct vorhergesagt.

Zuvor gab es aber auch schon Meldungen aus der Gerüchteküche, welche die Hoffnungen eher schmälerten. So solle Square Enix auch in Zukunft auf Exklusivdeals setzen, was sich wohl besonders in den größeren Games äußern würde. Nicht vergessen ist auch die Meldung zu „Ausschluss-Deals“ seitens Sony mit Drittanbietern. Als prominentes Beispiel wurde hier ganz konkret Final Fantasy XVI genannt.

Auf der anderen Seite „knistert“ es schon seit Monaten zwischen Xbox und Square Enix. Die „Annäherung“ ist spürbar. Final Fantasy XIV ist inzwischen für Xbox erschienen, Octopath Traveler 2 folgt, Visions of Mana bekam das Rampenlicht bei der Developer_Direct.

Erstmal erscheint Final Fantasy XVI aber für PCs, das ist gesichert. Bei der PAX East hatte Square Enix zur PC-Version keine Neuigkeiten geteilt, die bereits „in den letzten Zügen“ der Entwicklung sein soll. Schon vorab hatte man aber in Aussicht gestellt, auch eine Demo veröffentlichen zu wollen.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.