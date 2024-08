Date A Live: Ren Dystopia hat nach vier Jahren jetzt einen konkreten Termin für den Westen

Die romantische Visual Novel Date A Live: Ren Dystopia von Entwickler Compile Heart soll am 5. September für PCs via Steam erscheinen. Nach langer Wartezeit erscheint der Titel nun endlich in einer lokalisierten Form auch im Westen.

Das Original erschien in Japan bereits im Jahre 2020 für PS4. Eine übersetzte Version ließ bis dato auf sich warten. Die lokalisierte Variante ist sowohl tontechnisch als auch textlich auf Englisch übersetzt. Eine deutsche Übersetzung sucht man vergebens.

Deluxe Edition mit Extras

Neben der Standard-Variante wird es auch die Digital-Deluxe-Edition geben. Diese enthält neben dem Spiel selbst eine digitale Art-Collection, die zwei Audio-Dramen „Natsumi Encounter“ und „Origami Friendship“ auf Japanisch mit englischem Skript, den offiziellen Soundtrack und die ebenfalls übersetzte Kurzgeschichte „Ren Masques“.

Die Geschichte von Ren Dystopia

Eine Nacht, die er mit allen verbringt, ereignislos wie immer. Shido hat einen merkwürdigen Traum. In der Dunkelheit hört er eine Stimme. Als er am nächsten Morgen erwacht, befindet sich eine unbekannte Schachtel neben ihm, auf der eine Schlange abgebildet ist. Zuerst geht er davon aus, dass sich eine Person einen Scherz erlaubt hat und will den Inhalt mit den anderen überprüfen. Doch dann, als er die Box öffnet.

Der Ankündigungstrailer

