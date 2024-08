Shadow of the Road führt euch in eine Steampunk-Version des feudalen Japans

Entwickler Owlcat Games wird Publisher. Wie Owlcat (Pathfinder: Kingmaker) bekannt gibt, wolle man neben der Entwicklung eigener Spiele ab sofort auch Indie-Studios weltweit dabei helfen, ihre RPGs und Story-fokussierten Spiele zu veröffentlichen. Aus über 50 Projekten habe man dafür jetzt zwei ausgewählt.

Neben dem narrativen RPG Rue Valley vom serbischen Emotion Spark Studio ist das auch Shadow of the Road. Das isometrische RPG des polnischen Entwicklers Another Angle Games befindet sich laut Owlcat noch in einer frühen Entwicklungsphase. Neue Informationen zu beiden Spielen will man bei der Gamescom bekannt geben.

Aber Shadow of the Road sieht spannend aus und es gibt schon genug Details, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Immerhin wurde das Spiel vor vier Jahren erstmals vorgestellt.

Shadow of the Road spielt in einer alternativen Version des feudalen Japans. Dafür hat man sich ein Setting voller magischer Yokai und tödlicher Steampunk-Technologie ausgesucht. Die Story dreht sich dabei um Samurai, Ehre und Treue. Das rundenbasierte, taktische Kampfsystem will viel Tiefgang bieten.

„Wirst du einen in Ungnade gefallenen Ronin wählen, welcher seinen Lebenszweck verloren hat, aber Hoffnung in den unerwartetsten Orten findet? Oder einen verlorenen Jungen, dessen Bestimmung es ist, das Leben von vielen zu kontrollieren? Ein Avatar des Todes, welcher für die Liebe lebt? Du wirst dich in diesen und vielen anderen Rollen wiederfinden“, verspricht die Steam-Seite jetzt schon.

Der Boshin-Krieg zerreißt Japan und Kräfte des Kaisers und des Shogunats treffen in zermürbenden Schlachten aufeinander. Keine der beiden Seiten gibt nach, denn sie kämpfen um etwas, das wichtiger ist als Land oder Macht: um einen Platz in der Geschichte und der Zukunft des Reiches.

Eure Entscheidungen sollen den Ausgang dieser Schlacht beeinflussen. Ihr trefft dabei auf unterschiedlichste Feinde: von Samurai über bizarre Yokai aus dem Reich der Ne-no-kuni bis hin zu den unerbittlichen Steampunk-Söldnern der East Nippon Company, einem britischen Handelskonglomerat mit zweifelhaften Absichten. Bleibt euren Prinzipien treu oder wählt den Weg des Verrats. Ein neuer Trailer dürfte uns bei der Gamescom erwarten. Die Steam-Seite ist aber schon online.

