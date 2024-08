Black Myth: WuKong kurbelt die Verkäufe der PS5 an und dominiert die Streams in China

Gestern Nachmittag hat Black Myth: WuKong mit 2.358.580 Millionen gleichzeitigen SpielerInnen bei Steam einen neuen Höhepunkt erreicht. Es wird spannend sein zu sehen, ob Black Myth: WuKong diesen Wert auch heute noch einmal steigern kann.

Was Black Myth: WuKong auf jeden Fall auch gesteigert hat, sind die PS5-Verkäufe in China. Auch im Heimatland von Entwickler Game Science ist Black Myth: WuKong aber nicht nur für PCs erschienen, sondern Konsolen-exklusiv auch für PlayStation 5.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge haben sich die PS5-Verkäufe in China daraufhin erheblich gesteigert. Von einem „ungewöhnlichen Kaufrausch“ ist gar die Rede. Ungewöhnlich wohl auch deshalb, weil der Konsolenmarkt aufgrund von vielen Restriktionen in den letzten Jahren in China kaum eine Rolle spielt.

Bloomberg berichtet, dass die PS5 schon in der Woche vor der Veröffentlichung von Black Myth: WuKong beim E-Commerce-Marktführer Alibaba auf Platz 1 der elektronischen Spielgeräte gelegen habe. In dieser Woche waren die PS5-Verkäufe dann wohl doppelt so hoch wie im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.

Black Myth: WuKong ist aber auch abseits der PS5 in China aktuell unfassbar beliebt. Laut Niko-Partners-Analyst Daniel Ahmad war es das mit Abstand am meisten angesehene Spiel in chinesischen Livestreams, weit vor ultra-populären Titeln wie Honor of Kings und League of Legends.

Black Myth: WuKong ist seit dem 20. August für PCs und PS5 erhältlich. Im Vorlauf hatte es Zweifel um die PS5-Version gegeben und irritierende Influencer-Richtlinien waren bekannt geworden. Gleichwohl: Die Reviews zum Spiel, wenn auch basierend nur auf der PC-Version, waren größtenteils begeistert.

via GameRant, Bildmaterial: Black Myth: Wukong, Game Science