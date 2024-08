Xbox will euch ein „verstecktes Juwel“ ab sofort offenlegen lassen

Pünktlich zur Monatsmitte und gleichzeitig mit dem Start in die Gamescom hat Microsoft das kommende Line-up für den Xbox Game Pass enthüllt. Hier dürfte in der Breite vor allem der limitierte Zugang zur Early Access Open Beta von Call of Duty: Black Ops 6 interessant sein.

Der restliche Monat hat darüber hinaus aber auch andere Spiele zu bieten. Allen voran landet Atlas Fallen im Game Pass. Das Action-RPG bekam zur Veröffentlichung relativ ernüchternde Reviews, hatte aber viel Potenzial.

„There’s a hidden gem buried in this open world“, resümierte IGN vor etwa einem Jahr zu Atlas Fallen. Das beschreibt auch so etwa den Konsens der Kritik zum Spiel. Das Potenzial versuchen die Macher jetzt mit einem riesigen, kostenfreien Update „Reign of Sand“ zu wecken. Eine gute Gelegenheit also, um Atlas Fallen jetzt mal auszuprobieren.

So sieht das Line-up aus:

Atlas Fallen – 22. August

Core Keeper – 27. August

Star Trucker – 3. September

Ab dem 21. August dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass Core weiterhin über Cities: Skylines, Control: Ultimate Edition sowie Snow Runner freuen. So hat man das neue Line-up visualisiert:

