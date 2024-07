Zelda: Echoes of Wisdom ist nicht nur visuell nah am Remake von Link’s Awakening

Was war die Überraschung groß, als Nintendo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ankündigte, das zum einen Zelda als Protagonistin in den Fokus rückt und zum anderen gänzlich neue Spielprinzipien und Mechaniken einführt.

Wem möchte man es aber verübeln, wenn man eingangs dachte, dass es sich hier gar um eine Fortsetzung zum Remake von „Link’s Awakening“ handeln könnte. Immerhin macht „Echoes of Wisdom“ von demselben Artstyle Gebrauch, den das Remake 2019 einführte.

Der erste Trailer zum Spiel liefert gar Hinweise, dass es nicht nur bei visuellen Ähnlichkeiten zwischen den beiden Spielen bleibt. Eine der Einstellungen im Trailer zeigt Zelda unter Wasser, wobei die Kamera ein 2D-Seitenprofil statt der gängigen Top-View einnimmt.

Wenn man bedenkt, wie sehr das Spiel ansonsten darauf ausgerichtet ist, ein Top-Down-Abenteuer zu sein, ist die vollständige 2D-Darstellung an manchen Stellen vielleicht überraschend. Oder eben nicht, wenn man mit Links Game-Boy-Abenteuern vertraut ist.

Gerade die Wasser-Szene ähnelt jener aus „Link’s Awakening“. Eine weitere Szene zeigt Zelda beim Erkunden einer Höhle, ebenfalls in 2D-Ansicht. Man darf davon ausgehen, dass es nicht allein bei diesen Beispielen bleibt. Die spielerische Abwechslung ist willkommen. Und die Fähigkeit von Zelda, mit dem Tri-Stab beliebig Duplikate von Gegenständen und Monstern zu erstellen, dürfte zusätzliche Würze hereinbringen.

Spätestens am 26. September 2024 wissen wir mehr. Dann erscheint The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Die Handelsversion könnt ihr euch bei Amazon* schon vorbestellen. Am selben Tag erscheint auch die „Hyrule Edition“ der Switch Lite, die ihr ebenfalls schon im Handel findet.

