Sammlerherzen schlagen höher: Sony stellt neue Figuren-Kollektion „The Shapes Collection“ vor

Zur Freude aller Figuren-Fans kündigte Sony kürzlich eine neue Figuren-Kollektion der bekanntesten Helden der erfolgreichsten hauseigenen IPs an. Die „The Shapes Collection“ beinhaltet neben Aloy und Varl aus der Horizon-Reihe auch Kratos und Atreus aus der God-of-War-Reihe und den Samurai Jin Sakai aus Ghost of Tsushima. Als Hersteller fungiert Spin Master.

Beweglich und gut ausgetattet

Die Sammelfiguren der Core-Figuren, also Varl, Kratos, Atreus und Jin Sakai, besitzen zwischen 24 und 34 Bewegungspunkte und werden mit 2-4 Zubehörteilen ausgeliefert, dies variiert je nach Charakter.

Die Figur von Aloy wird also sogenannte „Deluxe-Figur“ angeboten und bietet mit 42 Bewegungspunkten und ganzen 12 Zubehörteilen, darunter auch mehrere Faceplates, die ausgefallenste Ausstattung.

Digitale Formen für detaillierte Figuren

Das Besondere an den Figuren ist die Tatsache, dass man bei der Erstellung und der Produktion dieser Figuren auf die echten digitalen Formen der Charaktere zurückgegriffen hat.

Das Endresultat sind detaillierte Figuren zu einem akzeptablen Preis. Viele Figuren anderer Hersteller, beispielsweise Figma, sind deutlich teurer und oft nicht bedeutend größer als die der neuen Sony-Kollektion.

Die Deluxe-Figur von Aloy ist ab dem 3. Juli im PlayStation Gear Shop vorbestellbar. Die Auslieferung für diese Figur beginnt bereits im August. Die Vorbestellung für die Figuren der Core-Kollektion ist dann ab dem15. Juli möglich. Alle Figuren der Core-Kollektion werden ab September ausgeliefert.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Sony, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, Santa Monica Studio, Guerilla Games, Sucker Punch, Spin Master