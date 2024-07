Square Enix besucht die Gamescom 2024 und Final Fantasy XIV ist schon mal sicher dabei

Square Enix ist bei der Gamescom 2024! Zumindest mit Final Fantasy XIV. Wie der offizielle Gamescom-Account bei Twitter bekannt gibt, wird man das MMORPG in diesem Jahr wieder auf dem Showfloor begrüßen.

Keine große Überraschung: Final Fantasy XIV war, auch unabhängig von anderen Square-Enix-Spielen, schon oft ein riesengroßer Stand auf der Messe. Mit der kürzlich veröffentlichten Erweiterung Dawntrail hat man natürlich auch gut etwas zu zeigen.

Final Fantasy XIV findet ihr am Stand B-054 in Halle 9.1. Ob Square Enix darüber hinaus noch mehr zu bieten hat, wird sich zeigen. Potenzial wäre da, das Line-up für das Restjahr hatte sich in den letzten Wochen doch noch deutlich vergrößert.

Unter anderem Visions of Mana, Life is Strange: Double Exposure, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, Fantasian Neo Dimension und Dragon Quest III HD-2D stehen in diesem Jahr noch auf dem Plan.

via Gamescom, Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix