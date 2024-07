Like a Dragon: Das neue Spiel soll euch überraschen, versichert Ryu Ga Gotoku

Mit Like a Dragon: Infinite Wealth ging zum Jahresanfang der jüngste Ableger der erfolgreichen Yakuza-Reihe an den Start. Aber natürlich werkelt das Ryu Ga Gotoku Studio bereits am nächsten Serieneintrag. Erst kürzlich bestätigte man etwa erste Arbeiten am neuen Spiel, nun lieferte das Team offenbar den nächsten Hinweis. Und der klingt spannend.

Im Rahmen des „Essence of Fandom“-Events, das bei der Anime Expo in Los Angeles stattfand, ließ sich Ryu Ga Gotoku – laut Fans – zu einem kleinen Kommentar hinreißen: „Wir können euch nicht sagen, um was für ein Spiel es sich handelt, aber ich sage es euch, ihr werdet überrascht sein.“ Anwesende Fans gaben zudem an, dass sich der Kommentar auf ein neues „Like a Dragon“-Spiel bezog und nicht etwa ein anderes Franchise.

Die letzte große Überraschung für die Serie, von der Fans ansonsten in der Regel immer genau das bekommen, was sie erwarten, war die Einführung eines rundenbasierten Kampfsystems mit „Neustart“ Yakuza: Like a Dragon. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch.

Bevor wir mehr zur Zukunft der Yakuza-Spiele erfahren, folgt im Herbst erstmal eine frische Serienadaption via Amazon Prime. Und die lässt auf Qualität hoffen, zeigte sich Regisseur Masaharu Take doch euphorisch: „Ich habe mein Herz, meine Seele und meine Erfahrung, die ich in 35 Jahren gesammelt habe, in Like a Dragon gesteckt. Die ungezügelte Leidenschaft, das Talent und die unzähligen Arbeitsstunden des gesamten Teams haben dazu beigetragen, diese spektakuläre Geschichte in Form einer fesselnden Serie zum Leben zu erwecken.“

via VGC, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio