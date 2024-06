Amazon Prime Video setzt Live-Action-Serie zu Like a Dragon: Yakuza um

Es ist so weit! Längst überfällig, jetzt wird es endlich umgesetzt. Es wird eine Serienadaption zu Like a Dragon, einst bekannt als Yakuza, geben. Die Serie heißt Like a Dragon: Yakuza und wird von Amazon Prime Video als eine Live-Action-Drama-Serie umgesetzt, die am 25. Oktober in mehr als 240 Ländern weltweit an den Start gehen soll.

Die Live-Action-Serie ist inhaltlich lose vom ersten Spiel der Reihe, Yakuza von 2005, inspiriert. Sie folgt der Geschichte von Kiryu und drei seiner Kindheitsfreunde in zwei Zeitabschnitten, 1995 und 2005. Es geht nach Kamurocho, dem fiktiven Stadtteil aus der Videospielreihe, die auf Shinjuku basiert. Regie übernimmt Msaharu Take und die Hauptrolle von Kazuma Kiryu spielt Ryoma Takeuchi.

Ryoma Takeuchi, Kazuma-Kiryu-Darsteller, fühlt sich natürlich sehr geehrt, in die Rolle des Kazuma Kiryu zu schlüpfen. „Die Zuschauer werden das menschliche Drama und den Konflikt, der sich um Kazuma Kiryu entfaltet, in der Serie genießen.“ Er freut sich außerdem, dass ZuschauerInnen und Fans die intensiven Kampfszenen sehen können.

Masaharu Take, Regisseur der Serie, ergänzt: „Ich habe mein Herz, meine Seele und meine Erfahrung, die ich in 35 Jahren gesammelt habe, in Like a Dragon gesteckt. Die ungezügelte Leidenschaft, das Talent und die unzähligen Arbeitsstunden des gesamten Teams haben dazu beigetragen, diese spektakuläre Geschichte in Form einer fesselnden Serie zum Leben zu erwecken.“ Er verweist zudem darauf, dass die Serie im Jahr des Drachen an den Start geht.

Einen Trailer gibt es heute leider noch nicht. Auch die in der Ankündigung erwähnten 240 Länder, in denen die Serie starten soll, sind noch nicht konkret benannt. Sicherlich wird es bald mehr Einblicke geben, immerhin ist nicht mehr viel Zeit bis Oktober.

via IGN, Gematsu, Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio