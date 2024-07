Zenless Zone Zero ist schon jetzt ein Mega-Hit und eine Version für den Switch-Nachfolger möglich

Mit Zenless Zone Zero hat es das chinesische Mihoyo mal wieder geschafft und seine Ausnahmestellung auf dem Mobile-Markt zementiert. Ihren Durchbruch schaffen die Chinesen bekanntlich mit Genshin Impact und auch wenn das fast zeitgleich in China (aber erst später im Westen) veröffentlichte Tears of Themis sowie Honkai: Star Rail nicht an den Mega-Erfolg von Genshin Impact anknüpfen konnten, so haben sich doch auch diese Spiele millionenfach verbreitet.

Zenless Zone Zero scheint jetzt aber wieder voll den Nerv getroffen zu haben und knüpft an den Genshin-Erfolg an. Wie Mihoyo bekannt gibt, wurde das Spiel innerhalb der ersten Tage weltweit über 50 Millionen Mal heruntergeladen.

„Eine Stadt, die einst nur in den Hoffnungen und Träumen des Entwicklerteams existierte, war noch nie so voller Leben wie jetzt. Eure Geduld und Unterstützung haben New Eridu zu dem gemacht, was es heute ist“, schreibt der offizielle Twitter-Account.

Gleichzeitig sei man sich bewusst, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gebe. Man ermutigt die Community, Feedback und Vorschläge über die offiziellen Kanäle abzugeben. Zu den Vorschlägen gehört (wie so oft) auch eine Switch-Version. Producer Zhenyu Li hat immerhin sein Interesse an der Nachfolge-Plattform ausgedrückt.

Bisher ist Zenless Zone Zero (wie auch die anderen Mihoyo-Hits) für Mobilgeräte, PCs und PS5 erhältlich. Produzent Zhenyu Li hat in Interviews mit der Famitsu und IGN erklärt, dass man hart daran arbeite, Zenless Zone Zero auf weitere Konsolen zu bringen. Allerdings wurden die Erwartungen der Fans auch gedämpft: Eine Xbox-Version und eine Umsetzung für den Switch-Nachfolger sei eine „Hoffnung“ nichts, was in Stein gemeißelt wäre.

Besonders Nintendo-Fans sind ohnehin misstrauisch. Unvergessen ist, dss auch Genshin Impact einst eine Switch-Umsetzung versprochen bekam. Auch vier Jahre nach dem Start des Mobile-Hits fehlt davon aber jede Spur. Über ein Zenless Zone Zero für den Switch-Nachfolger sollten sich Hoyoverse-Fans also besser erst freuen, wenn es erhältlich ist.

via NintendoEverything, GameRant, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo