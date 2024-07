Ein voller Erfolg: Dark Souls Redemption gibt es jetzt auch in einer deutschen Übersetzung

Es ist ja tatsächlich so mit den Souls-Spielen: Geschmackssache. Und so kommt es, dass vielleicht irgendjemand auf dieser Welt Dark Souls sehr mochte und Elden Ring überhaupt nicht. Shadow of the Erdtree fällt damit flach. Dark Souls: Redemption ist hingegen schon eher etwas.

Die brandneue Manga-Adaption ist eine Originalgeschichte, die vom Klassiker inspiriert ist. Die Protagonisten sind eine namenlose Frau und ein Krieger, der sie nach Lordran begleitet. Autor der Geschichte ist der Franzose Julien Blondel und die Zeichnungen stammen von Shonen. Unten seht ihr das deutsche Cover!

Seit einigen Tagen ist nach der französischen Veröffentlichung auch die deutsche Übersetzung von Altraverse erhältlich. Ihr findet Dark Souls Redemption bei Amazon* zu 12,00 Euro. In Frankreich ist die Eigenproduktion von Mana Books (in Zusammenarbeit mit Bandai Namco) bereits ein Erfolg. Über 7.300 Mal wurde der erste Band verkauft und ist damit dort der drittbeste Manga-Launch im Jahr 2024.

Altraverse hat folgende Story-Synopsis: „Die letzten Drachen sind gefallen und das Feuer lange ausgebrannt … Doch dann lebt die Flamme plötzlich wieder auf und bringt Licht in eine verwüstete Welt. Im selben Moment erwacht eine junge Frau erneut zum Leben – ohne jegliche Erinnerung, wer sie ist. Mit einer Gilde mysteriöser Männer auf ihren Fersen versucht sie zu lernen, was es mit ihrer Vergangenheit auf sich hat.“

Es ist nicht die erste Manga-Adaption eines FromSoftware-Games. Auch Elden Ring erhielt eine solche, allerdings in komödiantischer Form. Auch hier lokalisierte Altraverse. Dazu gab es später auch eine deutsche und sogar physische Version. Elden Ring 01: Der Weg zum Erdenbaum* findet ihr ebenfalls bei Amazon.

via Bandai Namco, Bildmaterial: Dark Souls II, FromSoftware, Bandai Namco