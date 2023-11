Ihr findet PlayStation Portal sinnlos – ich liebe es, für mich ist es ein Game-Changer

Ich habe in meiner Bubble kaum Positives zu PlayStation Portal gehört und gelesen. In einer Umfrage bei Twitter haben etwa 60 Prozent die Option „sinnloses Ding“ gewählt. Nach der Ankündigung des Geräts war ich zunächst auch enttäuscht. Ein neuer, echter Sony-Handheld, sowas stand eher auf meiner Wunschliste. Heute bin ich begeistert. PlayStation Portal ist genau das, was ich in meinem Gaming-Leben brauche. Ich liebe es!

Ich bin ziemlich begeisterter Handheldspieler, was vor allem daran liegt, dass ich am ehesten zum Handheldspielen komme. Die PS5 einschalten und zocken, wann und wie lange ich möchte, das ist bei mir nicht drin. Ich

beschwere mich nicht darüber, aber ich freue mich doch über jede Gelegenheit, in die Welt der Videospiele einzutauchen.

Ich will gar keinen neuen Sony-Handheld mehr

Schon die Switch ermöglichte mir viel mehr Spielzeit, aber die kann eben keine PS5-Spiele abspielen. PlayStation Portal ist genau dafür da und ich gehe sogar so weit, dass ich jetzt gar keinen neuen Sony-Handheld mehr möchte, sondern nur eine konsequent weiterentwickelte PlayStation Portal. Denn ein neuer Sony-Handheld würde aller Voraussicht nach keine PS5-Spiele bewerkstelligen können, hilft mir also nicht weiter bei meinem Anliegen, mehr Zeit mit PS5-Spielen verbringen zu können. Und ob Sony einen neuen Handheld gebührend unterstützen würde, steht bekanntlich auch noch auf einem anderen Blatt.

Die meisten Kritiker werfen in die Runde, dass alles, was PlayStation Portal kann, vorher schon andere Geräte konnten. Das ist richtig, aber kein Gerät macht es mir so bequem. PlayStation Portal ist intuitiv und nativ, schnell und schnörkellos. Innerhalb von 30 Sekunden stehe ich in Valisthea, kann meine 30 Minuten freie Zeit nutzen und dann wieder abschalten. Warum ich für diese 30 Minuten nicht einfach die Konsole nutze? Das kann ganz viele persönliche Gründe haben, die ich allesamt unter dem Stichwort Familie zusammenfassen würde.

Portal legt mir den Dualsense buchstäblich in die Hand

Darüber hinaus, und das ist auch ein ganz großer Pluspunkt, legt mir PlayStation Portal buchstäblich den Dualsense in die Hand. Das Gerät ist leicht, die Haptik ist überragend und kaum vom PS5-Erlebnis zu unterscheiden. Der Bildschirm ist riesig und von guter Qualität, wenn auch kein OLED. Es ist eben nicht das gleiche wie Remote Play über ein Handy, ein Tablet oder das Steam Deck. Ich muss nichts einstellen, keine Steuerung anpassen, nichts installieren, keinen Controller anschließen oder sonst irgendetwas – ich kann direkt loslegen.

Natürlich: 220 Euro muss man erstmal übrig haben. Ich kann absolut verstehen, wenn ihr lieber eine andere Lösung vorzieht und dafür die Zeit und Muße habt. Oder wenn euch PlayStation Portal einfach nicht ausgereift genug ist oder ihr einen Mehrwert sehen möchtet, den das Gerät (noch) nicht bietet. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Gerät, für das der eine derart wenig Verwendung hat und das für den anderen der perfect fit ist.

Gewiss, PlayStation Portal ist alles andere als perfekt. Wer Spiele streamt, muss dafür die technischen Voraussetzungen haben oder ggf. schaffen. Ihr werdet mit PlayStation Portal nie so gut streamen können, dass es wie das native Spielen auf der PS5 funktioniert. Es gibt zu viele Fehlerquellen und eine gewisse Latenz ist unvermeidbar. Shooter oder kompetitives Spielen sind wenig ratsam.

Ich habe aber auch zu meckern …

Darüber hinaus bin auch ich mit einigen Dingen von PlayStation Portal unzufrieden. Dass man keine beliebigen Bluetooth-Kopfhörer verbinden kann, ist freundlich gesagt irritierend. Lediglich zwei unfassbar teure Sony-Modelle sind kompatibel. Die USB-C-Buchse zum Aufladen finde ich ungemein unbequem platziert. Die Optionen und Einstellungsmöglichkeiten sind arg überschaubar. Vor allem aber ist absurd, dass Sony kein Cloud-Streaming über PlayStation Portal ermöglicht. Doch es besteht Hoffnung. Die Hardware ist, so las ich wenigstens, zu deutlich mehr fähig als aktuell mit PlayStation Portal möglich ist.

Denkbar also, dass PlayStation Portal noch besser wird. Ich würde mich natürlich freuen.

Bildmaterial: Sony PlayStation