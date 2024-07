Wann wir auf neue Details zu Pokémon-Legenden: Z-A hoffen können

Die Nintendo Direct verstrich ohne Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A. Unerwartet kam das nicht, denn Pokémon-Spiele sind entgegen dem ersten Gefühl ein ziemlich seltener Gast bei Direct-Ausgaben.

Aber der ein oder andere Fan hatte trotzdem Hoffnung, Pokémon-Legenden: Z-A bei der Show wiederzusehen. 2025 soll das Spiel erscheinen und seit der Ankündigung im Februar 2024 haben wir so überhaupt nichts zum Spiel gehört.

Das könnte auch noch eine Weile so bleiben. Zwar erwarten die meisten Nintendo- und Pokémon-Fans angesichts der nahenden Nachfolge-Konsole eine Veröffentlichung von Pokémon-Legenden: Z-A schon im ersten Halbjahr 2025, aber bestätigt ist das eben nicht. Game Freak und The Pokémon Company dürften sich intern aber schon etwas konkreter festgelegt haben.

Pokémon-Neuigkeiten halten sich die Beteiligten in der Regel für Pokémon Presents warm. Wie auch bei der Nintendo Direct kann man dabei einigermaßen den Wecker danach stellen, wann die nächste Show stattfindet. Was bei Nintendo die Juni-Direct ist, das ist bei Pokémon Presents die Februar-Show zum Pokémon Day. Ein anderes beliebtes Zeitfenster für Pokémon Presents war in den letzten Jahren der August.

Der August häufte sich …

Sowohl 2023, also auch 2022 und 2021 gab es Anfang August eine Ausgabe von Pokémon Presents. 2020 hatte man die Show auf Juni vorgezogen. Am 17. Juni 2020 stellte man unter anderem Pokémon Smile, New Pokémon Snap und Pokémon Café Mix vor. Exakt eine Woche später gab es eine weitere Show extra für Pokémon UNITE.

Mit dem heutigen Tag ist nun der Juli angebrochen und damit steht der August vor der Tür. Pokémon-Legenden: Z-A ist das derzeit einzige große Pokémon-Spiel und eine „Presents“ gänzlich ohne den Titel wäre für viele Fans eine Enttäuschung.

Sollten Game Freak und The Pokémon Company also nicht gerade mit einer Veröffentlichung im zweiten Halbjahr 2025 planen, dann wäre eine Pokémon Presents im August oder in den Folgewochen die wohl beste Gelegenheit, um Pokémon-Legenden: Z-A wieder in Erinnerung zu rufen.

Gleichwohl: Für eine umfangreiche Enthüllung scheint es auch noch zu früh. GameRant spekuliert zum Beispiel, dass Fans in der Pokémon Presents angefüttert werden könnten und man sich die vollständige Enthüllung dann für eine Extra-Show aufhebt.

Die Wartezeit lädt indes zum Spekulieren ein. So gibt es erste Theorien zu den Starter-Pokémon und auf den Verzicht einer Tradition zugunsten der Mega-Entwicklungen. Übrigens: Amazon nimmt bereits Vorbestellungen für Pokémon-Legenden: Z-A* an.

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak