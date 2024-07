Eines der spannendsten Ubisoft-Games der letzten Jahre ist jetzt gratis auf Switch spielbar

Die „Ubisoft-Formel“ ist inzwischen ziemlich vorhersehbar und sie wird auf viele Ubisoft-Spiele angewendet. Das Ergebnis ist dann oft eine typische „Ubisoft-Open-World“, wie Assassin’s Creed sie geprägt hat. Nichts, was verurteilt werden müsste, aber für viele eben auch nicht mehr besonders spannend.

Eines der spannendsten Ubisoft-Games der letzten Jahre ist gewiss Mario + Rabbids. Das Joint-Venture von Ubisoft und Nintendo war mit dem ersten Teil eine echte Überraschung. Unvergessen ist für viele auch die E3-Enthüllung mit dem sympathischen Creative Director Davide Soliani.

Fans und Kritiker liebten Mario + Rabbids: Kingdom Battle, sodass eine Fortsetzung nicht lange auf sich warten ließ. Ubisoft ließ Mario + Rabbids: Sparks of Hope anschließen, in dessen Rahmen sogar Rayman ein Comeback vergönnt war. Allerdings: An den Erfolg von Kingdom Battle konnte Sparks of Hope nicht anknüpfen.

Vielleicht finden über eine neue Aktion doch noch ein paar KäuferInnen zum Spiel: Wie Nintendo bekannt gibt, ist das von Ubisoft entwickelte Mario + Rabbids: Sparks of Hope das neue Probespiel bei Nintendo Switch Online. Interessierte SpielerInnen können den Titel vom 8. Juli bis zum 14. Juli 2024 eine Woche lang im vollen Umfang gratis spielen.

Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr über eine aktive Mitgliedschaft von Nintendo Switch Online verfügt. An den Inhalten des Abo-Dienstes schraubt Nintendo weiterhin fleißig, erst kürzlich fügte man sieben neue NES-Games hinzu, die eine genauere Betrachtung verdient haben.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft