LEGO enthüllt neue Mario-Sets, aber die größte Überraschung ist das neue „Mario Kart“-LEGO

In einem heutigen Livestream stellte LEGO wie erwartet einige Neuigkeiten anlässlich des Mario-Day vor. Gleich drei neue Sets zum Super-Mario-Universum stellte LEGO heute vor, doch die interessantesten Neuigkeiten waren andere.

Vorgestellt werden euch im Video die neuen Sets Bowser Express Train und King Boo’s Haunted Mansion sowie das Set Battle with Roy at Peach’s Castle. Mit einem Teaser am Ende der kurzen Show kündigte man an, dass auch Mario Kart die LEGO-Welt erobern wird.

Das erste „Mario Kart“-Set werden wir allerdings erst 2025 kennenlernen, heute gibt es noch nicht mal einen ersten Blick darauf. Übrigens: Anlässlich des Mario-Day gibt es im LEGO-Store zahlreiche Rabatte, Geschenke* und andere Aktionen.

Der Mitschnitt zum Stream:

Bildmaterial: LEGO