„Capcom, lass es uns tun“: Hideki Kamiya möchte an Fortsetzungen zu diesen Klassikern arbeiten

Wir erinnern uns: Im Oktober letzten Jahres verließ Hideki Kamiya PlatinumGames, um neue Wege zu gehen. Wie die aussehen, bleibt noch unklar, aber es scheint, Kamiya hat ein paar Ideen im Hinterkopf.

Wie er nämlich im Gespräch mit seiner Entwicklerkollegin Ikumi Nakamura verriet, würde er gern wieder mit Capcom zusammenarbeiten. Und zwar an Fortsetzungen zu Okami und Viewtiful Joe 2.

Bezüglich ersteren Titel erklärt er: „Die Geschichte endete auf halbem Wege, also fühle ich mich schlecht, wenn ich sie so lasse, wie sie ist“, so Kamiya. „Ich denke, Schöpfer haben die Pflicht, Fortsetzungen zu schaffen, die die Fans sehen wollen. Auch wenn ich jetzt hochnäsig klinge, es ist schon eine Weile her, seit ich Okami verlassen habe. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ich meine Pflicht nicht erfüllt habe. Also, Capcom, bitte, lasst es uns gemeinsam tun.“

Auch zu Viewtiful Joe würde er gern eine weitere Fortsetzung realisieren, endete der zweite Teil doch ebenso mit einem offenen Ende. In einer jüngeren Capcom-Umfrage fand die Marke allerdings keine Erwähnung. Scherzend erklärt Kamiya, der Grund dafür sei, „dass nur acht Leute Viewtiful Joe gespielt haben“. Es waren wohl ein paar mehr, bitten Fans doch seit Jahren um eine Fortsetzung oder zumindest eine revitalisierte Sammlung der ersten beiden Spiele.

Kamiya hat übrigens trotzdem an der Umfrage teilgenommen und geschrieben: „Ich bin Hideki Kamiya, lass mich die Fortsetzung von Viewtiful Joe machen.“ Hoffen wir, dass es klappt.

