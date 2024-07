Deutsche Verkaufscharts: Luigi’s Mansion 2 HD schleicht sie an die Spitze der Switch-Charts

In den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, hat sich Elden Ring: Shadow of the Erdtree an der Spitze festgebissen. Die DLC-Erweiterung, die auch eine neue Handelsversion erhielt, bleibt auf Rang 1 der Xbox-Series- und PS5-Rankings.

Auf PS5 fährt EA Sports F1 2024 als Zweiter ins Ziel. Auf Xbox Series rückt GTA V auf Platz 2 vor. Wenig überraschend übernimmt Luigi’s Mansion 2 HD die Spitze der Switch-Charts. Dort schiebt es Mario Kart 8 Deluxe und Zelda: Tears of the Kingdom auf die Verfolgerplätze.

Weitere Neuheiten in den Charts gibt es nicht.

Bildmaterial: Luigi’s Mansion 2 HD, Nintendo, Next Level Games, Tantalus Media