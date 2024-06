Sony, Xbox, Nintendo: Das sind die beliebtesten Spiele aus den Sommer-Showcases

Was früher an drei Tagen stattfand, erstreckt sich jetzt über mehrere Wochen. Statt „E3“ heißt es alljährlich: Summer Game Fest. Konsolenhersteller und Publisher kochen ihr eigenes Süppchen, aber am Ende läuft es doch auf einen sommerlichen Showcase aus, welches jeweils einen Ausblick auf das restliche Jahr und das Weihnachtsgeschäft gibt.

So erlebten wir in den letzten Wochen eine State of Play, das Xbox Games Showcase und die Nintendo Direct. Sony präsentierte unter anderem Concord und Astro Bot, die sehr unterschiedlich aufgenommen wurden – Sony hätte sich wahrscheinlich gewünscht: genau umgekehrt.

Xbox ließ mit einem bunten Programm rund um Fable, Perfect Dark und Indiana Jones für einen Moment vergessen, was in den Wochen davor geschah. Und Nintendo überraschte Fans mit mehr neuen Spielen als First-Party-Remastern – das war zuvor auch nicht unbedingt zu erwarten.

IGN-Playlist-Daten, analysiert von Christopher Ding bei GamesIndustry, enthüllen jetzt, welche Spiele die im Anschluss an die Shows meistgewünschten von Fans sind. Die Top 3 gehört dabei jeweils einem Spiel eines Konsolenherstellers. Zelda: Echoes of Wisdom, Doom: The Dark Ages und Astro Bot sind die drei meistgewünschten Spiele.

Einige Erläuterungen dazu

Die IGN-Playlist-Daten zeigen die Kaufabsichten der Fans in den letzten vier Wochen. Ausgeblendet werden in der Liste Spiele, die nicht bei den Showcases gezeigt wurden. Grand Theft Auto VI fehlt also beispielsweise. Exkludiert sind auch Daten, die zeitlich vor den Showcases gesammelt wurden. Black Myth: Wukong ist also sozusagen bereinigt.

Beeindruckend ist insbesondere der hohe Einstieg von Zelda: Echoes of Wisdom, das nur kurz Zeit hatte Fanwünsche zu sammeln, da die Direct zeitlich als Letztes stattfand. Bei Doom: The Dark Ages gilt zu bedenken, dass es im Gegensatz zu anderen Spielen vom Xbox Games Showcase auch für PS5 erscheint und so bessere Chancen hatte. Am Rande: Das bei Youtube sehr beliebte und oft geklickte Infinity Nikki landet bei der IGN-Auswertung nicht einmal in den Top 20. Und hier ist sie nun, die Top 25 für den Zeitraum 30. Mai bis 23. Juni 2024:

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Nintendo) Doom: The Dark Ages (Bethesda) Astro Bot (Sony) Gears of War: E-Day (Xbox) Perfect Dark (Xbox) Mario & Luigi: Brothership (Nintendo) Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) Clair Obscur: Expedition 33 (Kepler Interactive) Fable (Xbox) Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) Dragon Age: The Veilguard (EA) South of Midnight (Xbox) Lego Horizon Adventures (Sony) Life is Strange: Double Exposure (Square Enix) Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami) Star Wars Outlaws (Ubisoft) Super Mario Party Jamboree (Nintendo) Mixtape (Annapurna Interactive) Black Myth: Wukong (Game Science) Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix) Dragon Quest 1&2 HD-2D Remake (Square Enix) Donkey Kong Country Returns HD (Nintendo) Avowed (Xbox)

Bildmaterial: DOOM: The Dark Ages, Bethesda, id Software