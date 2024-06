Wie der Konflikt zwischen Palworld und The Pokémon Company intern vorläufig ausging

Zu Jahresbeginn ging Palworld aufsehenerregend in den Early-Access. Das Spiel sah sich anschließend Plagiatsvorwürfen von Fans ausgesetzt, die durchaus ernstzunehmend schienen. Die Vorgänge nahmen derart viel Fahrt auf, dass The Pokémon Company sogar ein offizielles Statement herausgab. Ein Novum, denn normalerweise äußert man sich zu diesen Vorgängen nicht öffentlich.

The Pokémon Company hatte verlautbart, „alle Handlungen zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gegen die Rechte am geistigen Eigentum im Zusammenhang mit Pokémon verstoßen“. Ihr fragt euch seitdem vielleicht, was in der Sache passiert ist.

Die Antwort: gar nichts. Man habe noch keine formelle rechtliche Drohung von Nintendo oder The Pokémon Company erhalten, wie Pocketpair jetzt bestätigt hat. In einem Interview mit GameFile sagte CEO Takuro Mizobe, dass diese öffentliche Drohung hinter den Kulissen nie weiterverfolgt wurde. „Wir haben überhaupt nichts gehört“, sagte Mizobe. „Nintendo und die Pokémon Company haben sich nicht an uns gewendet.“

Das Statement von The Pokémon Company ließ natürlich auch allerhand Spielraum zu. Eine weitläufige Interpretation lautete, dass The Pokémon Company den Vorgang kaum öffentlich kommentiert hätte, wenn das Anwaltsteam eine ernsthafte Handhabe oder sogar schon einen Fall eröffnet hätte. Der langjährige, aber ehemalige Chefjurist sah das anders.

Übrigens ist es nicht der erste Kontakt von Mizobe mit Nintendo. In demselben Interview erzählte Mizobe, wie seine Karriere als Spieleentwickler durch ein einjähriges, von Nintendo unterstütztes Trainingsprogramm begonnen hat. Als Student des Programms half Mizobe unter anderem dabei, ein kostenlos herunterladbares Spiel für den Nintendo DSi auf den Markt zu bringen. The Tentai Show sei das gewesen – das Spiel wurde nur in Japan veröffentlicht.

In anderen Neuigkeiten: Kürzlich hat Community-Manager Bucky ziemlich unmissverständlich eine kommende PlayStation-Version von Palworld angedeutet. Und wurde ein erstes großes Inhaltsupdate zu Palworld vorgestellt, das am 27. Juni zugänglich wird.

via Eurogamer, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair