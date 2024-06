Kein gut gehütetes Geheimnis: Bethesda enthüllt DOOM: The Dark Ages beim Showcase

Das war, wie so vieles in diesen Tagen, nur noch so halb ein Geheimnis: DOOM: The Dark Ages. Beim Xbox Games Showcase ließen Bethesda und id Software die Hüllen fallen. Das neue DOOM wird ein Einzelspieler-Shooter und ein Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal.

Fans treten in einem mittelalterlichen Krieg gegen die Mächte der Hölle an. Die gabs auch früher schon. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle des DOOM Slayers, der ultimativen Superwaffe von Göttern und Königen.

„Neben zerstörerischen Favoriten wie der Super-Shotgun können Gegner jetzt auch mit einer Reihe von neuen knochenzermalmenden Waffen zerfetzt werden, darunter der brandneuen, vielseitigen Schildsäge“, führt Bethesda stolz ein.

Klar, metzeln, ballern, zerstören. Inspiriert insbesondere vom originalen DOOM, in brutalen und wuchtigen Kämpfen über dämonenversuchte Schlachtfelder. Auf wilden Mecha-Drachen durch die Lüfte schwingend. Klingt soweit alles nach DOOM.

Ein bisschen Hintergründe gibts auch noch, nämlich die epische Geschichte um den Ursprung der Wut des Slayers. 2025 werden wir mehr erfahren, dann übrigens nicht nur auf Xbox Series und PCs, sondern auch auf PS5. Xbox-Fans freuen sich immerhin über den Game-Pass-Start.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: DOOM: The Dark Ages, Bethesda, id Software