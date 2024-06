Unerwartet: Das war der beliebteste Trailer in der neuen Ausgabe von State of Play

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Unter den Spielen, die am 30. Mai im Rahmen der neuen Ausgabe von State of Play enthüllt wurden, hat der Trailer für das kommende Open-World-Dress-Up-Fantasy-Spiel Infinity Nikki die meisten Aufrufe erzielt – noch vor Concord oder Astro Bot.

Infinity Nikki, der fünfte Teil der Dress-Up-Franchise von Papergames und Infold Games, bietet Spielern ein brandneues Open-World-Abenteuer mit der stylischen Nikki in der Hauptrolle, während sie durch das Fantasy-Reich Miraland reist. Fans waren überrascht, den kommenden Eintrag bei der State of Play zu sehen, und die Begeisterung für den farbenfrohen Titel macht sich bereits auf YouTube bemerkbar.

Laut der Aufrufzahl auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation hat der Gameplay-Trailer für Infinity Nikki seit seinem Hochladen am 30. Mai knapp 2,1 Millionen Aufrufe erzielt. Das macht ihn zum meistgesehenen Spiele-Trailer des jüngsten Showcases, wobei das „Infinity Nikki“-Video sogar die Videoaufzeichnung des Livestreams selbst schlägt, der derzeit bei 1,8 Millionen Aufrufen steht.

Andere große Beiträge wurden von Infinity Nikki problemlos in den Schatten gestellt. Da wäre etwa der neue Trailer zu Silent Hill 2 inklusive Veröffentlichungstermin, der es nur auf 240.000 Aufrufe brachte. Oder der Concord-Gameplay-Trailer mit 344.000 Aufrufen.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich dieser Enthusiasmus dann auch auf die Verkaufszahlen von Infinity Nikki auswirkt. Mediale Aufmerksamkeit erregt Infinity Nikki zur Ankündigung vor allem wegen eines speziellen Umstandes. Demnach arbeitet nämlich Kentaro Tominaga in führender Rolle an dem RPG. Er hat zuvor an zahlreichen Zelda-Games bei Nintendo gearbeitet und war zuletzt sogar Director der Erweiterung zu Zelda: Breath of the Wild.

via GameRant, Bildmaterial: Infinity Nikki, Papergames