In Großbritannien überleben: Atomfall ist das neue Survival-Action-Spiel von Rebellion

Zurzeit weiß man gar nicht so recht, welches Setting sich nicht als postapokalyptisch anbietet. Rebellion wählte jedenfalls Großbritannien. In dem beim Xbox Games Showcase angekündigten Atomfall wird das Vereinigte Königreich zur nuklearen Quarantänezone.

Das Studio hinter Sniper Elite und Zombie Army stellte mit Atomfall ein Survival-Action-Spiel vor, das in der hügeligen, britischen Landschaft spielt. Es ist inspiriert von realen Ereignissen der Windscale-Karastrophe von 1957 in Nordengland und setzt die Geschichte fünf Jahre nach dem Brand in einer fiktiven Quarantänezone fort.

Atomfall wird 2025 für Xbox, PlayStation und PCs via Windows, Steam und Epic Games Store erscheinen und steht als Xbox-Showcase-Game natürlich auch vom ersten Tag an im Xbox Game Pass zur Verfügung.

„In Atomfall wollten wir die malerische britische Landschaft auf den Kopf stellen. Diese klassische Postkartenkulisse dient nun als unheimliche Kulisse für ein dunkles Geheimnis, das sich die Spieler selbst zusammenpuzzeln müssen“, kommentiert Jason Kingsley, CEO von Rebellion.

„Erkunde die Landschaft, Dörfer und Siedlungen und triff auf seltsame Menschen, böse Sekten, abtrünnige Regierungsbehörden und andere auf Deinem Weg. Bahne Dir Deinen Weg durch dieses Open-World-Abenteuer und suche in Deinem eigenen Tempo nach der Wahrheit“, berichtet Xbox.

Atomfall wird ein Singleplayer-Survival-Actionspiel, welches die Paranoia des Kalten Krieges und mysteriösen Volkshorror einfangen will. Dazu gibt es Elemente klassischer britischer Science-Fiction wie Day of the Triffids, Doctor Who und The Quatermass Experiment.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Atomfall, Rebellion