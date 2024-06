Limitierte Editionen zu Life is Strange: Double Exposure sind jetzt vorbestellbar

Gestern überraschte uns Square Enix beim Xbox Games Showcase mit der Ankündigung von Life is Strange: Double Exposure. Gemeinsam mit Deck Nine Games bringt man Max Caulfield zurück zu den Fans.

Selbige dürfen sich jetzt außerdem über die Vorbestellmöglichkeit verschiedener Editionen freuen. Neben einer physischen Standardversion für PS5, Switch und Xbox gibt es eine Amazon-exklusive Steelbook Edition und eine Collector’s Edition. Die Links haben wir nachfolgend für euch parat.

Die Links zu Amazon:

Neben diesen Ausführungen gibt es auch noch eine Square-Enix-Store-exklusive Collector’s Edition, die das Spiel selbst allerdings nicht beinhaltet. Eine inzwischen übliche und immer häufiger vorkommende Einsparvariante für physische Veröffentlichungen. Square Enix muss so nur eine Sammleredition vorbereiten, Fans kaufen sich ihre Wunschplattform einfach dazu. Die Inhalte der Collector’s Edition seht ihr auf dem Bild weiter unten. Sie ist laut Store „nur in begrenzter Stückzahl“ vorhanden.

„Max Caulfield, Fotografin an der prestigeträchtigen Caledon University, entdeckt ihre beste Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht mehr benutzt hat“, führt Square Enix in die Handlung ein.

Doch das Zurückdrehen funktioniert nicht so wie früher. Max eröffnet stattdessen eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt, aber weiterhin in Gefahr ist. Und erkennt außerdem, dass der Killer bald wieder zuschlagen wird – in beiden Zeitlinien. Ihr müsst zwischen beiden Zeitlinien hin- und herwechseln, um die Dinge aufzuklären.

Life is Strange: Double Exposure erscheint am 29. Oktober für Xbox Series, PlayStation 5 sowie PCs und wird auch auf Nintendo Switch veröffentlicht. Etwas später, Nintendo-Fans müssen sich gedulden.

Die Collector’s Edition:

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games