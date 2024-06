Fans machen interessante Beobachtung im Trailer von Zelda: Echoes of Wisdom

Als Nintendo gestern die Direct-Bühne nutzte, um ein neues Zelda-Spiel anzukündigen, das dazu noch die titelgebende Prinzessin zur Protagonistin macht, war die Überraschung groß.

Verständlich also, dass sich Fans der Serie gleich auf den umfangreichen Trailer gestürzt haben, um möglichst viele Hinweise aus diesem zu ziehen. Dabei wurde vor allem Reddit-User FelipeKits fündig, der eine spannende Entdeckung machte.

Demnach teile sich „Echoes of Wisdom“ die Spielwelt mit zwei anderen beliebten Ablegern – konkret: „A Link to the Past“ und „A Link Between Worlds“. Das behauptet der User nicht einfach nur, sondern untermauert seine These mit einer Gegenüberstellung eines Trailer-Ausschnitts und der Karte aus „A Link to the Past“.

Hier markiert FelipeKits diverse prominente Schauwerte und zeigt auf, dass diese auch auf der Karte von „Echoes of Wisdom“ ihren Platz finden. Ziemlich klare Sache. Im besagten Reddit-Beitrag könnt ihr euch selbst überzeugen.

Wer nun befürchtet, im September lediglich durch altbekanntes Terrain zu stapfen, darf aber beruhigt sein. Der Trailer zeigte bereits Schauplätze, die in keinem der beiden Spiele auftauchten. Da wäre etwa ein schneebedeckter Berg, ein Regenwald und ein Vulkan. Aber auch eine Art Stadt, die von Gerudo bewohnt wird, ist in „Echoes of Wisdom“ auszumachen. Wir dürfen gespannt bleiben.

