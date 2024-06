Ein „verschollenes“ Persona-Spiel erscheint im Juni für Switch und PC-Steam

Das „verschollene“ Persona-Game Persona 3 Aigis: The First Mission wird am 6. Juni im Nintendo eShop und für PC-Steam erscheinen. „Verschollen“ deshalb, weil dieser Ableger bisher nicht seinen Weg in den Westen gefunden hat und in seiner Originalversion äußerst schwer zugänglich war, da das Spiel für alte japanische Mobilgeräte veröffentlicht wurde, sogenannte Feature Phones.

Das Spiel geht für G-MODE Archives+ auf der Nintendo Switch an den Start. In dieser App erscheinen in Japan derartige, alte Mobile-Games von G-MODE und Drittanbietern. Auch das Persona-Serien-Spin-off Persona: Ikuu no Tou Hen beispielsweise. Leider gibt es keine westliche Variante dieser App.

Doch mit der Veröffentlichung auf Steam haben auch westliche Fans die Chance, ohne große technische Voraussetzungen hineinzuschnuppern. Einzig die Sprachbarriere bleibt gegebenenfalls, denn das Spiel erscheint leider nur auf Japanisch.

Davon handelt The First Mission

Die Story des Spiels widmet sich wenig überraschend Aigis, die ihr aus Persona 3 Reload (Titelbild) kennt. Die Geschichte spielt 1999 in Yakushima und widmet sich Aigis‘ unbekannter Vergangenheit. Sie beginnt 10 Jahre vor der Handlung aus Persona 3.

Das aus der Serie bekannte „Persona“-System auch in diesem Spiel wieder mit von der Partie, heißt es auf der Steam-Seite. Steigere Aigis‘ Level, verstärke ihre Ausrüstung und besiege die Schatten, die auf der Insel erscheinen. Ihr sammelt Erfahrungspunkte und steigt so im Level. Mit Geld könnt ihr Ausrüstung kaufen. Es gibt drei Waffensysteme mit jeweils einzigartigen Angriffsmethoden.

Hoffnung auch für andere Spiele

Aus der Ankündigung von Persona 3 Aigis: The First Mission für G-MODE Archives+ zogen Fans auch Hoffnung für andere Spiele. Bei Twitter fragt G-MODE die Anhängerschaft regelmäßig, welche alten Games sich Fans wünschen. Dabei geht es nicht nur um alte G-MODE-Games, sondern auch um Spiele von Drittanbietern wie eben Atlus, aber auch Cave oder City Connection.

Unmittelbar nach der Ankündigung von The First Mission starteten Fans eine Kampagne für Before Crisis: Final Fantasy VII. Die kleine Hoffnung: G-MODE legt Before Crisis für Switch und PC-Steam neu auf. Das garantiert keine Lokalisierung, würde das Spiel aber zumindest zugänglicher machen.

