Kind überrascht Zelda-Producer: Botschaften zum ersten Geburtstag von Tears of the Kingdom

Ein Jahr nach der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom blicken die Entwickler auf die Wirkung ihres Spiels zurück. In einem Exklusivinterview mit dem japanischen Magazin Nintendo Dream, das inzwischen von Nintendo Everything transkribiert und übersetzt wurde, erzählen die Serienproduzenten Eiji Aonuma und Hidemaro Fujibayashi mehr über ihre Reise und hinterlassen herzliche Botschaften an die Fans.

Aonuma, der seit „Ocarina of Time“ an der „The Legend of Zelda“-Serie arbeitet, erzählt, wie glücklich er war, zu hören, dass die Fans Hunderte von Stunden in TotK investiert hatten. „Neulich hörte ich von einem Vorfall, bei dem ein Kind aufgeregt sagte: ‚Ich habe Tears of the Kingdom über 1.000 Stunden gespielt‘, und die Mutter lächelte und sagte: ‚Das wusste ich nicht‘“, erinnert er sich. „Natürlich war ich schockiert, dass man ein einziges Spiel so viel spielen konnte, aber ich war auch überrascht, dass die Mutter das akzeptierte.“

„Es gibt viele Leute um mich herum, die mir freudig erzählen, wie sie dieses Spiel viele Stunden lang gespielt haben, und ich bin wirklich froh, ein Spiel gemacht zu haben, das den Leuten so viel Spaß gemacht hat“, so Aonuma.

Nachdem er bereits an Titeln wie „Skyward Sword“, „Twilight Princess“ und „Majora’s Mask“ mitgewirkt hat, hofft Aonuma, seine Erfahrung mit „TotK“ in den nächsten „Legend of Zelda“-Titel einfließen zu lassen. „Zelda ist eine langjährige Serie, und ich möchte die Erfahrung aus diesem Titel nutzen, um in Zukunft weitere Spiele zu entwickeln, die jeder genießen kann, also freut euch darauf“, fügt er hinzu. „Allen, die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gespielt haben, vielen Dank.“

Fujibayashi, der seit „Oracle of Seasons“ an der Franchise beteiligt ist, teilte seine Freude darüber, wie die Ultrahand-Mechanik ausgefallen ist. Dieses besondere Feature war ein schwieriger Teil von Entwicklung, und laut Physikprogrammierer Takahiro Takayama hat es viel Chaos verursacht.

„Das hat mir das Gefühl gegeben, dass es uns gelungen ist, eines der Kernkonzepte umzusetzen, die wir angestrebt hatten, nämlich ein Spiel zu machen, das verkörpert: ‚Kannst du es schaffen? Ja, das kannst du‘, und damit bin ich auch zufrieden“, sagt Fujibayashi.

Wie viele Stunden habt ihr mit „Tears of the Kingdom“ verbracht?

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo