Atlas Fallen will sein „verstecktes Juwel“ mit einem Mega-Update jetzt freilegen

„There’s a hidden gem buried in this open world“, resümierte IGN vor etwa einem Jahr zu Atlas Fallen. Das beschreibt auch so etwa den Konsens der Kritik zum Spiel. Überwiegend wurde das Kampfsystem gelobt, das jedoch von „just another open-world“ verschluckt und vergessen gemacht wird.

Bei Focus Entertainment und Studio Deck13 Interactive wollte man sich aber noch nicht geschlagen geben. Und werkelte fast ein Jahr an dem kostenlosen Update „Reign of Sand“ voller neuer Inhalte und Überarbeiten. Hut ab!

„Das umfassende Update beinhaltet eine Vielzahl von überarbeiteten Spielmechaniken und Kernfunktionen, ebenso wie Anpassungen in der Dynamik der Geschichte und von Systemen, die das Spielerlebnis angenehmer gestalten“, heißt es in der Ankündigung.

„Reign of Sand spiegelt unsere Versprechen wider, Atlas Fallen und zu einer noch fesselnderen und dynamischeren Spielerfahrung mit größerer Zugänglichkeit zu machen“, sagt Ahmed Boukhelifa. Das fängt mit den neuen englischen Synchronstimmen (unter anderem Ben Starr) an und hört mit einer überarbeiteten Kampagne und einem New-Game-Plus-Modus auf.

Am 6. August können Fans Atlas Fallen kostenlos zu Atlas Fallen: Reign of Sand machen. Wie praktisch: Derzeit ist Atlas Fallen bei Amazon* um 50 Prozent reduziert und kostet nur noch 29,97 Euro.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13