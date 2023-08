Medienecho: Atlas Fallen ein „verstecktes Juwel“, gefangen in einer gewöhnlichen Open-World

Mit fairen 68 Punkten startet Atlas Fallen bei OpenCritic durch. Ab sofort ist das Action-RPG von Deck13 und Focus Home Entertainment erhältlich. In Erinnerung geblieben: Im März verkündete man den 16. Mai 2023 als Veröffentlichungstermin, um ihn nur kurze Zeit später zu revidieren.

Die zeitliche Nähe zu Zelda? Nein, nein, laut Statement lag es an der viel zitierten „bestmöglichen Version“, die man anstrebe. Das ist natürlich immer löblich. Eine schwierige Entscheidung sei das gewesen, hieß es damals.

Jetzt ist Atlas Fallen aber da und die meisten Medien sind sich einig, dass man es hier zwar mit keinem schlechten, aber auch keinem herausstechenden Action-RPG zu tun hat. Überwiegend wird das Kampfsystem gelobt, das jedoch von „just another open-world“ verschluckt und vergessen gemacht wird.

„Atlas Fallen erinnert an andere Slasher aus der Mitte der 00er Jahre, mit spaßigen Nahkämpfen und coolen Ideen“, schreibt Kaan Serin bei Eurogamer. Jedoch sei es „gefangen in einer gewöhnlichen Open-World“.

„Solide“ nennt Gabriel Moss bei IGN Atlas Fallen folgerichtig und attestiert abseits der „schwachen Story“ ein „verstecktes Juwel mit exzellenten Kämpfen, robuster Erkundung und überraschend tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten“.

Annika Menzel sieht bei 4Players keinen besonderen Anreiz zur Erkundung der Spielwelt, keinen guten Spannungsbogen der Geschichte, aber „gute Ideen für das Kampfsystem“. Zur Welt von Atlas Fallen gibt es aber auch andere Meinungen: „Alles, was mich in den letzten Jahren an den oft viel zu großen Open-World-Spielen von Ubisoft und Co. gestört hat, was mich regelrecht aufgezehrt hat, macht mir bei Atlas Fallen plötzlich wieder Spaß“, schreibt Christian Fritz Schneider bei Gamestar.

Bei Destructoid glaubt Steven Mills, es gäbe am Ende „genug Gründe, Atlas Fallen zu erleben“. Vor allem für Fans des Genres. Aber auch er findet: „Es hinterlässt vielleicht keinen bleibenden Eindruck“. Und beschreibt das Action-RPG am Ende so: „Atlas Fallen lässt sich vielleicht am besten mit diesen Worten zusammenfassen: Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was Deck13 als Nächstes macht.“

