Capcom zufrieden: Dragon’s Dogma II kann Meilenstein zu Verkaufszahlen verkünden

Wie Capcom mit berechtigtem Stolz verkündet, wurde Dragon’s Dogma II bereits über 2,5 Millionen Mal verkauft. Das Spiel ist seit dem 22. März für PlayStation 5, Xbox Series und PC-Steam erhältlich.

Zuvor musste sich der neue Teil der Reihe in Deutschland und in Japan in den Verkaufscharts Princess Peach: Showtime! geschlagen geben. Doch dem Gesamterfolg tut das kein Abbruch.

Insgesamt steht die Dragon’s-Dogma-Reihe damit bei weltweit 10 Millionen verkauften Einheiten und über die nächsten Monate dürften wohl noch einige dazukommen. Schließlich stehen auch noch unweigerliche Sale-Aktionen bevor. Auch eine DLC-Erweiterung scheint sehr wahrscheinlich.

„Dragon’s Dogma 2 zeigt, wie organisch und lebendig offene Welten in RPGs sein können, ohne in Arbeit und Komplettierungszwang auszuarten“, resümiert unser Test. Es gab aber durchaus auch kritische Stimmen im Launchzeitraum. So hagelte es von Fans Kritik wegen der Politik um Mikrotransaktionen.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom