Japanische Verkaufscharts: Peach schlägt Rise of the Ronin und Dragon’s Dogma II

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 19. März bis zum 24. März 2024 liegen vor. Auch in Japan macht Princess Peach: Showtime ordentlich Schlagzeilen. Schon hierzulande startete das neue Peach-Abenteuer im Handel stärker als Dragon’s Dogma II und Rise of the Ronin. Das gelingt auch in Japan, wo es sogar absolute Zahlen gibt, zumindest vom physischen Markt.

Knapp war es allerdings: Princess Peach kommt auf gut 77.000 verkaufte Einheiten, während Dragon’s Dogma II mit 68.000 Einheiten auf Rang 2 steht. Wer jetzt denkt, mit der Xbox-Version wird es kumuliert wohl reichen, liegt daneben. Es gab keine physische Xbox-Version in Japan.

Rise of the Ronin landet mit 64.000 Einheiten knapp dahinter auf dem dritten Platz. Das startete vergleichsweise solide, verkaufte sich in seiner Launchwoche häufiger als Wo Long: Fallen Dynasty, aber auch deutlich weniger als Nioh und Ghost of Tsushima. Game Data Library hat die Vergleichszahlen.

Dragon’s Dogma II hingegen startete deutlich schwächer als seine Vorgänger in Japan. Den 68.000 verkauften Einheiten des zweiten Teils stehen über 320.000 gegenüber die der Erstling einst erreichte.

„Dark Arisen“ kam immer noch auf 131.000 Einheiten. Wenngleich hier die digitalen Verkäufe für Dragon’s Dogma II nicht berücksichtigt werden, die höher ausfallen dürften als damals. Auch hier hat Game Data Library die Zahlen für euch.

Die Software-Charts:

[NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 77.562 (New) [PS5] Dragon’s Dogma II (Capcom, 03/22/24) – 68.592 (New) [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 64.646 (New) [NSW] Dragon Quest X Online (Square Enix, 03/21/24) – 17.919 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9.276 (5.758.176) [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 8.118 (1.795.584) [PS4] Dragon Quest X Online (Square Enix, 03/21/24) – 7.333 (New) [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) – 7.121 (305.756) [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) – 6.987 (131.428) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6.563 (3.476.939) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 6.364 (4.258.158) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 6.152 (7.722.772) [NSW] Momotaro Dentetsu World (Konami, 11/16/23) – 5.878 (1.017.835) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4.739 (5.471.637) [NSW] Unicorn Overlord (ATLUS, 03/08/24) – 4.646 (61.649) [NSW] Dragon Quest X Online All-In-One (Square Enix, 03/21/24) – 4.453 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 4.186 (1.294.881) [NSW] Poké Karmesin & Purpur (TPC, 11/18/22) – 4.137 (5.316.689) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 2.986 (1.416.548) [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2.761 (1.262.356) [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 2.756 (1.192.287) [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 2.514 (2.268.357) [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 2.393 (146.424) [PS5] Unicorn Overlord (ATLUS, 03/08/24) – 2.389 (32.381) [NSW] Fitness Boxing feat. Hatsune Miku (Imagineer, 03/07/24) – 2.293 (23.432) [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 2.205 (1.968.334) [NSW] The Game of Life (Takara Tomy, 10/06/23) – 1.986 (196.015) [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1.895 (2.281.672) [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1.874 (965.767) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 1.872 (3.536.277)

Die Hardware-Charts:

Switch OLED – 46.851 (6.915.823) PlayStation 5 – 24.183 (4.694.730) Switch Lite – 7.826 (5.785.403) Switch – 6.151 (19.749.638) PS5 Digital – 3.605 (743.987) Xbox Series X – 958 (261.736) Xbox Series S – 402 (306.008) PlayStation 4 – 250 (7.924.660) New 2DS XL (inkl. 2DS) – 9 (1.192.900)

