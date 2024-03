Ade, PlayStation-Exklusivität: Ghost of Tsushima erscheint schon im Mai für PCs

Days Gone, Uncharted, Ratchet & Clank, Spider-Man, Horizon und The Last of Us – einige der bekanntesten und beliebtesten Sony-Marken gibt es inzwischen auch für PCs. Die PC-Taktik von Sony PlayStation soll in den nächsten Jahren ein Eckpfeiler werden.

Kein Geheimnis, dass es so weitergehen wird. Schon zu Jahresbeginn kursierte eine Liste der nächsten fünf PlayStation-Games, die den PC erobern sollen. Auch Ghost of Tsushima war dabei. Heute macht Sony endlich Nägel mit Köpfen.

Der von Sucker Punch entwickelte Titel wird am 16. Mai 2024 für PC-Steam und im Epic Games Store erscheinen, wie Sony Interactive Entertainment heute bekannt gibt. Und zwar in Form einer „Director’s Cut“-Edition, welche die „komplette Erfahrung“ bieten soll. Alle bisherigen Inhalte sind drin.

Mit dabei sind außerdem typische „PC-Features wie frei wählbare Bildraten, eine Vielzahl an Grafikoptionen und Voreinstellungen sowie anpassbare Maus- und Tastatursteuerung“. Ultrawide-Monitore werden unterstützt, NVIDIA DLSS 3 und AMD FSR 3, dies und das. Im PlayStation Blog lest ihr alles nach.

Auch diesmal ist Nixxes Software an der PC-Portierung beteiligt. Tatsächlich hatte sich Sony zu diesem Zweck vor Jahren den Portierungsspezialisten einverleibt – Nixxes arbeitete seitdem an den Spider-Man-Spielen und Ratchet & Clank: Rift Apart für PCs.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Ghost of Tsushima: Legends, Sony, Sucker Punch