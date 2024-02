Silent Hill: The Short Message blickt auf den nächsten Meilenstein zurück

Konami hat mit Silent Hill: The Short Message den nächsten Meilenstein geknackt. Inzwischen blickt man auf zwei Millionen Downloads zurück. Zugegeben, die Hürde dafür war nicht besonders hoch.

Die Neugierde der Videospielgemeinde dürfte nach all den Jahren voller Gerüchte um eine Silent-Hill-Rückkehr groß gewesen sein – und The Short Message ist kostenlos herunterladbar.

Wie die Zukunft von Silent Hill aussieht, dessen sind sich Fans noch nicht so ganz sicher. Sicher ist aber, dass es eine gibt. Das Silent Hill 2 Remake meldete sich erst kürzlich zurück. Ein aktuelles Gerücht besagt, uns könnte daneben auch eine Neuauflage der Original-Trilogie erwarten.

Mit Silent Hill f steht ein weiteres neues Spiel an, darüber hinaus arbeitet Konami außerdem mit dem Publisher Annapurna Interactive und dem „Observation“-Entwickler No Code am kommenden „Silent Hill: Townfall“. Und mit dem Live-Action-Film „Return to Silent Hill“ steht zudem noch ein weiteres Multimedia-Projekt zum Franchise an.

Bildmaterial: Silent Hill: The Short Message, Konami