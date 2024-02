Final Fantasy XVI gibt es heute so günstig wie noch nie – hier holt ihr das Schnäppchen

Final Fantasy XVI könnt ihr heute bei mehreren Online-Händlern für 29,99 Euro ergattern. Das ist der Bestpreis, so günstig war das Spiel laut Idealo-Preisentwicklung noch gar nicht.

An den Start gegangen ist Final Fantasy XVI wie inzwischen die meisten Vollpreis-Games für PS5 mit einer UVP von 79,99 Euro. Davon hat sich das Spiel inzwischen ein gutes Stück entfernt.

Ein guter Zeitpunkt für alle, denen das Spiel bislang zu teuer war. Auch, weil mit Echoes of the Fallen der erste DLC inzwischen verfügbar ist und der Story-DLC „The Rising Tide“ zwar noch ohne konkreten Termin, aber bereits am Horizont. Dieser DLC soll im Frühjahr erscheinen.

