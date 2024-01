Palworld: Macher werden von Support-Anfragen überrollt, bieten Workaround für schweren Bug

Der Erfolg von Palworld kommt nicht unerwartet. Schon vorab feierte das Spiel den Eintrag auf einer Million Wunschlisten. Doch wie das Spiel seit dem Start in den Early-Access durch die Decke geht, damit war dann doch nicht zu rechnen. Auch Entwickler Pocketpair wird förmlich überrollt. Bei Twitter entschuldigt man sich jetzt für die Verzögerung in der Bearbeitung von Support-Anfragen.

Palworld ist bekanntlich im Early-Access. Das bedeutet auch, dass das Spiel unfertig ist. Nicht nur was den Umfang angeht, sondern auch was Bugfixing und Polishing betrifft. Entsprechend stoßen SpielerInnen immer wieder auf kleine und große Fehler. Und die gibt man an die Entwickler weiter. So soll es im Early-Access auch sein.

Derzeit habe man über 50.000 Anfragen erhalten, so Pocketpair. „Das Entwicklerteam ist sich der schwerwiegenden Fehler bewusst, die auftreten“, heißt es. Man nennt stellvertretend Probleme bei der Verbindung zum Server und im Multiplayer-Spiel und den Verlust von Speicherdaten. Man arbeite derzeit an der Behebung der Probleme.

Als kleinen Workaround verweist man darauf, dass Speicherdaten aus Einzelspieler- und Koop-Modus möglicherweise wiederhergestellt werden können. Man stellt dazu einen Leitfaden zur Wiederherstellung von Backups bereit, den ihr hier findet. Für weitere Informationen bittet man Fans, dem Discord beizutreten.

Kritik begleitet Rekorde

Neben Rekorden und viel Neugierde werden die letzten Tage auch von Kritik begleitet. So sieht sich Palworld schwerwiegenden KI- und Plagiatsvorwürfen ausgesetzt. Dazu äußerte man sich bislang nicht. Neben der ein oder anderen Million feierte man am Wochenende außerdem auch einen Rekord, den man gar nicht innehält.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair